Les U17 de l'ASSE lançaient leur saison à l'extérieur ce week-end après avoir décroché une belle victoire contre Istres en ouverture du championnat. Le match se jouait ce dimanche 30 août contre Nîmes à 15h. Résumé de la rencontre.

David Le Moal, coach des U17 s'est livré sur le site officiel à l'issue de cette victoire contre Istres (4-1) : "Cette première journée reste un peu frustrante, mais plusieurs facteurs expliquent cela. Je suis toutefois plutôt satisfait des idées de jeu aperçues en première période ainsi que de l'état d'esprit vu en deuxième période. On a plus fait mal à notre adversaire dans les transitions, on a moins trouvé nos repères sur actions placées. Ça nous donne des axes de travail pour cette saison. On construit avec de jeunes joueurs, commencer par une victoire, quatre buts et de l'engagement, c'est plutôt bien !"

La compo de l'ASSE

XI de départ : Laugier - Fayolle, Mnemoi, Demassieux, Dufferne - Kissoum, Gobe, Thibaudat - Freychet, Seydi, Sercu.

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Sont entrés en jeu : Aytone, Dani, Diakite.

Résumé de la rencontre

Les Nîmois vont ouvrir le score à la demi-heure de jeu. Les Verts sont donc menés à la pause dans un match où ils sont dominés dans l'engagement et dans l'intensité. À l'heure de jeu, le numéro 10 nimois, va s'offrir un doublé et donner un break d'avance aux locaux. Les stéphanois réagissent rapidement grâce à un coup franc bien repris de la tête par Naoufan Mnemoi. Les Verts relancent le match mais malheureusement, ils ne trouveront jamais les ressources pour égaliser. La victoire est logique pour Nîmes qui aura globalement été meilleur que l'ASSE lors de cette rencontre. Une réaction est attendue pour les joueurs de David Le Moal, dès le week-end prochain.

Le samedi 5 septembre se jouera la seconde rencontre à domicile de cette saison pour les coéquipiers de Paola Freychet. Les Verts joueront contre l'Olympique de Valence, à 16h.