PVLes notes de la rédaction
Après-match · Ligue 2
ASSE – Montpellier
L’ASSE a signé un cinquième succès en cinq journées en dominant Montpellier (3-1) à Geoffroy-Guichard. Après une première période disputée, les Verts ont fait la différence au retour des vestiaires grâce à leur efficacité offensive. Voici les notes des Stéphanois après cette nouvelle victoire.
J5 3-1 5 septembre 2026
1–2Catastrophique
3–4Insuffisant
5Moyen
6Correct
7Bon
8Très bon
9–10Exceptionnel
★ L’homme du match Peuple Vert
Irvin CardonaAttaquant
Note PV7/10
Il n'a pas marqué, mais il a joué un rôle majeur dans le succès stéphanois. Son centre précis offre l'ouverture du score à Bernauer. En seconde période, il trouve la barre transversale avant de servir Duffus…
Le onze alignéComposition · 4-2-2-2
La composition de l’ASSE
6Áron Csongvai
7Augustine Boakye
5Gautier Larsonneur
7Irvin Cardona
6Julien Le Cardinal
5Kévin Pedro
7Maxime Bernauer
6Sohaib Naïr
5Tamar Svetlin
5Thierno Ballo
6Zuriko Davitashvili
Joueur par joueur
Les notes et les analyses
Milieu
Áron Csongvai
Note6/10
Moins en vue que lors de certaines rencontres précédentes, mais toujours précieux dans l'équilibre stéphanois. C'est lui qui accélère dans l'axe sur l'ouverture du score avant de décaler Cardona. Il a également participé au combat imposé par le milieu montpelliérain. Une prestation sérieuse, même si l'ASSE a parfois perdu le contrôle avant la pause.
Milieu
Augustine Boakye
Note7/10
Encore décisif. Après son but de la victoire à Dijon, Boakye a récidivé face à Montpellier. À la 50e minute, il profite de l'espace laissé par les Héraultais, avance et déclenche une frappe supersonique qui termine dans le petit filet. Un but important puisqu'il remet immédiatement l'ASSE devant après l'égalisation concédée avant la pause.
Gardien
Gautier Larsonneur
Note5/10
Une soirée assez paradoxale pour le gardien stéphanois. Peu sollicité dans l'ensemble, il ne peut pas faire grand-chose sur la tête de Meddah qui permet à Montpellier d'égaliser juste avant la pause. Il a surtout accompagné plusieurs tentatives adverses hors de son cadre. Pas d'arrêt marquant à effectuer, mais pas d'erreur non plus.
★
★ Homme du matchAttaquant
Irvin Cardona
Note7/10
Il n'a pas marqué, mais il a joué un rôle majeur dans le succès stéphanois. Son centre précis offre l'ouverture du score à Bernauer. En seconde période, il trouve la barre transversale avant de servir Duffus sur le troisième but. Deux passes décisives et une activité constante sur le front de l'attaque : Cardona a pesé sans avoir besoin de trouver lui-même le chemin des filets.
Défenseur
Julien Le Cardinal
Note6/10
Le capitaine a globalement tenu son rang dans l'axe. Solide dans les duels et attentif dans son placement, il s'est toutefois offert une grosse frayeur à la 57e minute. Sa perte de balle dans la surface offre une occasion nette à Lacine Megnan, qui frappe au-dessus. Une erreur qui aurait pu coûter cher dans un moment où l'ASSE ne menait encore que 2-1.
Défenseur
Kévin Pedro
Note5/10
Plus en difficulté que lors de ses précédentes sorties. Le jeune défenseur a notamment souffert face à Junior Ndiaye Mukiele, très remuant sur le côté montpelliérain. Il a parfois manqué de maîtrise dans ses interventions et n'a pas toujours réussi à fermer son couloir. Une prestation moins aboutie, sans conséquence au tableau d'affichage.
Défenseur
Maxime Bernauer
Note7/10
Son but récompense une prestation convaincante. À la 41e minute, Bernauer profite de l'appel au premier poteau pour se retrouver seul au second et reprend parfaitement le centre de Cardona d'une volée somptueuse. Défensivement, il a également répondu présent avant de céder sa place à Ben Old en seconde période.
Défenseur
Sohaib Naïr
Note6/10
Une nouvelle prestation sérieuse pour le défenseur central. Naïr s'est montré présent dans les duels et n'a pas hésité à défendre vers l'avant. Montpellier a réussi à mettre les Verts en difficulté durant certaines séquences, notamment avant la pause, mais le Stéphanois a conservé une certaine régularité tout au long de la rencontre.
Milieu
Tamar Svetlin
Note5/10
Une rencontre plus compliquée pour le Slovène. Il a eu du mal à peser autant qu'à l'habitude au milieu, notamment lors de la bonne période montpelliéraine en première mi-temps. Il reste néanmoins impliqué dans le troisième but : c'est lui qui trouve Cardona avant le décalage vers Duffus. Une action importante qui améliore le bilan de sa soirée.
Attaquant
Thierno Ballo
Note5/10
Moins influent que lors de ses dernières sorties. L'attaquant a beaucoup travaillé, mais il a eu moins de situations à exploiter face à la défense montpelliéraine. Il n'a pas réussi à prolonger sa série devant le but et a laissé sa place à Joshua Duffus. Une soirée plus discrète dans un secteur offensif où ses partenaires ont pris le relais.
Milieu
Zuriko Davitashvili
Note6/10
Le Géorgien a cherché à provoquer et à créer des différences balle au pied. Il se procure notamment une situation dès le retour des vestiaires, au moment où l'ASSE accélère. Pas décisif cette fois, mais son activité a participé à l'animation offensive des Verts. Il quitte la pelouse en seconde période pour laisser sa place à Mahmoud Jaber.
Le coach
Ian Cathro
Note7/10
Son équipe a connu une première période plus délicate et a concédé l'égalisation juste avant la pause, mais sa réaction au retour des vestiaires a été immédiate. L'ASSE a retrouvé du rythme et Boakye a marqué dès la 50e minute. Le coaching a ensuite porté ses fruits avec Duffus, buteur quelques minutes après son entrée, et Old impliqué dans la construction de cette troisième réalisation. Cathro peut aussi retenir les retours de Jaber, Ferreira et Breum. Cinq journées, cinq victoires : son équipe continue d'avancer tout en conservant, comme il l'a lui-même souligné après la rencontre, une marge de progression importante.
Le baromètre PV
Classement général des Verts
Saison 2026-2027 · moyenne des notes de la rédaction
5matchs
Jakob Breum2 matchs · ★ 1
8,0/10
Irvin Cardona5 matchs · ★ 3
7,8/10
Augustine Boakye5 matchs
6,6/10
Julien Le Cardinal5 matchs
6,6/10
Thierno Ballo5 matchs
6,6/10
Áron Csongvai5 matchs · ★ 1
6,4/10
Maxime Bernauer5 matchs
6,4/10
Sohaib Naïr5 matchs
6,4/10
Zuriko Davitashvili3 matchs
6,3/10
Gautier Larsonneur5 matchs
6,0/10
Kévin Pedro5 matchs
6,0/10
Tamar Svetlin4 matchs
6,0/10
Seuls les joueurs ayant participé à au moins 2 matchs (33 % des rencontres notées) sont classés.