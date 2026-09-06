Le coach Ian Cathro

Note 7 /10

Son équipe a connu une première période plus délicate et a concédé l'égalisation juste avant la pause, mais sa réaction au retour des vestiaires a été immédiate. L'ASSE a retrouvé du rythme et Boakye a marqué dès la 50e minute. Le coaching a ensuite porté ses fruits avec Duffus, buteur quelques minutes après son entrée, et Old impliqué dans la construction de cette troisième réalisation. Cathro peut aussi retenir les retours de Jaber, Ferreira et Breum. Cinq journées, cinq victoires : son équipe continue d'avancer tout en conservant, comme il l'a lui-même souligné après la rencontre, une marge de progression importante.