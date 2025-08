Formé à l’AS Saint-Étienne, Allan Saint-Maximin s’apprête à découvrir un nouveau continent. L’ailier français va s’engager avec le prestigieux Club América, au Mexique. Une nouvelle aventure inattendue, comme les dribbles de l’ancien prodige du centre de formation des Verts !

Né à Châtenay-Malabry, Allan Saint-Maximin a grandi sous le maillot vert. Repéré très jeune pour ses qualités techniques hors normes, il a marqué les esprits dès ses premiers pas professionnels avec l’AS Saint-Étienne lors de la saison 2013-2014. Sa précocité, son explosivité et ses dribbles déroutants en ont rapidement fait l’un des grands espoirs du football français.

Mais comme pour beaucoup de talents précoces, l’histoire avec les Verts a été courte. Après une poignée d’apparitions avec l’ASSE, le joueur a multiplié les expériences : Monaco, Hanovre, Bastia, Nice, puis Newcastle, où il a explosé aux yeux du grand public anglais. Plus récemment, il évoluait à Al-Ahli en Arabie Saoudite.

Un accord scellé avec le Club América

Selon @SportsZone, Allan Saint-Maximin est tombé d’accord avec le Club América, géant du championnat mexicain. Le joueur devrait signer un contrat de trois ans, assorti d’une option pour une saison supplémentaire. Sauf retournement de situation, l’officialisation est imminente. Le transfert marquera un tournant dans la carrière du joueur de 27 ans, qui va découvrir pour la première fois le football latino-américain.

Le Club América, basé à Mexico, est l’un des clubs les plus titrés et populaires du continent. Il espère s’appuyer sur la vivacité et l’expérience de Saint-Maximin pour dominer la Liga MX et briller sur la scène continentale. Le profil technique et spectaculaire du Français devrait parfaitement séduire un public friand de joueurs français depuis la venue de Gignac.

Saint-Maximin, un parcours atypique et toujours spectaculaire

À chaque étape de sa carrière, Allan Saint-Maximin a su imposer sa patte. Joueur fantasque, à la fois apprécié pour son style spectaculaire et parfois critiqué pour son irrégularité, il reste un personnage à part dans le paysage du football. En rejoignant le Mexique, il fait un choix audacieux, loin des circuits classiques européens. Mais pour un joueur aussi imprévisible que talentueux, le pari peut s’avérer gagnant. À 27 ans, il a encore de belles années devant lui pour écrire de nouveaux chapitres.