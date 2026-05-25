Pour RTL Foot ce dimanche, Dominique Bathenay s'est exprimé sur le barrage qui attend son ancien club, l'ASSE, face à Nice. Contexte de la rencontre, dynamique des deux équipes, l'un des héros Vert de 1976 voit Nice partir avec un avantage.

Invité chez RTL Foot, Dominique Bathenay a évoqué la saison de l'ASSE : "Les Verts ne doivent être concentrés que sur eux-mêmes. S'ils sont en barrages, c'est qu'il a manqué quelque chose à un moment de la saison. En début de saison, d’abord mais aussi quand ils ont perdu à Bastia et à Rodez en fin de saison alors qu'ils étaient en bonne voie pour monter."

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L'ASSE pas favorite pour Dominique Bathenay

"L’ASSE est sur une bonne dynamique car ils ont remporté le play-off contre Rodez, mais ce ne sont pas eux les favoris. Je suis inquiet car moi moi j'ai vu un peu les matches de Saint-Etienne. Même si les Verts ont fait des bons matches, le niveau de la Ligue 2 n'est pas le même que celui de la Ligue 1. De son côté, malgré la défaite en finale de la Coupe de France, vendredi, Nice a fait un bon match donc s'est redonné confiance.

Le Chaudron sera encore plein mardi il y aura beaucoup d'ambiance, mais comme dirait Osvaldo Piazza, ce ne sont pas les supporters qui vont marquer les buts. Si les Verts ne sont pas motivés pour ces matchs-là, ils ne le seront jamais. C'est important pour l’AS Saint-Etienne de remonter en Ligue 1. Cela a son importance pour le club, pour la ville… C'est vrai que les Verts auront la chance de jouer le barrage retour vendredi dans un stade vide. Seulement en écoutant les Niçois, j'ai l'impression que ça ne les dérange pas de recevoir Saint-Etienne à huis clos. L'ambiance n'est pas au beau fixe avec leurs supporters. On va dire que c'est du 50-50 avec un petit avantage pour Nice quand même."