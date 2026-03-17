L’ASSE continue de miser sur la formation. Le club stéphanois vient d’enregistrer la signature du jeune défenseur central Nadjim Ali Msa, repéré dans le sud de la France. Un recrutement anticipé qui illustre la stratégie des Verts : sécuriser très tôt les talents à fort potentiel.

Depuis plusieurs saisons, l’AS Saint-Étienne poursuit un travail de fond sur sa formation. Le club ligérien, réputé pour son centre de formation historique, reste très actif dans le recrutement de jeunes profils prometteurs partout en France. La dernière illustration en date concerne Nadjim Ali Msa, jeune défenseur central passé par le Burel FC, l'Olympique Rovenain joue actuellement à Air Bel.

Repéré par les recruteurs stéphanois Kaisse Hannachi et Gaëtan Laclef, le joueur évoluant dans le sud de la France rejoindra les Verts dans quelques années. En effet, son arrivée est programmée pour l’été 2028, au moment de son entrée au lycée. Il intégrera alors l’ASSE en catégorie U16, pour une durée de trois saisons.

Il effectue actuellement les tests pour intégrer le pôle espoir en août prochain.

L’ASSE sécurise un talent très tôt

À seulement 13 ans, le joueur de la génération 2013 fait déjà l’objet d’une attention particulière. L’ASSE a choisi de sécuriser très tôt son avenir en lui faisant signer un contrat aspirant. Il rejoindra donc son coéquipier Diadié Fofana qui a signé également il y a quelques semaines.

Cette signature anticipée illustre la volonté du club de ne pas laisser filer les profils jugés les plus prometteurs. Dans un contexte où la concurrence entre centres de formation est forte, anticiper devient souvent une nécessité.

Pour les recruteurs stéphanois, ce type d’opération permet de construire les futures générations du club bien en amont. En identifiant très tôt les talents, l’ASSE espère continuer à alimenter son centre de formation avec des profils capables de franchir les étapes vers le haut niveau.

La formation, un pilier du projet stéphanois

Ce recrutement s’inscrit dans une stratégie globale clairement assumée par l’ASSE. Depuis plusieurs années, le club souhaite rester une référence nationale en matière de formation. Une réputation bâtie grâce à l’émergence de nombreux joueurs passés par l’Étrat.

En sécurisant un joueur aussi jeune, le club envoie un signal fort : la formation reste au cœur de son projet sportif. Le recrutement d’Alimsa vient ainsi renforcer la génération 2013, une promotion que les Verts souhaitent structurer dès maintenant.

Même si son arrivée à l’Étrat n’interviendra que dans quelques saisons, le club prépare déjà l’avenir. À long terme, l’objectif reste le même : former les talents de demain et continuer d’alimenter l’équipe première avec des joueurs issus du centre.