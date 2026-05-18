Alors que les Verts de Philippe Montanier ont désormais une chance sur deux de retrouver la Ligue 1, deux joueurs descendus en Ligue 2 sous les ordres d'Eirik Horneland et ayant porté cette saison le maillot de l'ASSE connaissent ce samedi une cruelle répétition de l'histoire.

Il y a un peu moins d'un an, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika vivaient le cauchemar de la descente en Ligue 2 avec l'AS Saint-Étienne d'Eirik Horneland. Envoyés ensuite en Grèce lors du mercato hivernal pour rebondir, les deux joueurs viennent de vivre le même scénario sous les couleurs de l'AEL Larissa : une relégation en deuxième division, malgré une victoire 2-1 contre l'Atromitos ce samedi avec un but d'Yvann Maçon.

Un résultat insuffisant au regard des autres scores du jour, qui condamne le club thessalien à évoluer en deuxième division grecque la saison prochaine. Pour Maçon et Batubinsika, c'est le deuxième étage de la chute en moins de douze mois.

Des profils aux trajectoires opposées à l'ASSE cette saison

Les deux anciens Verts n'ont pas laissé le même souvenir aux supporters stéphanois lors de leur passage cette saison. Yvann Maçon, latéral gauche, avait débuté titulaire lors de la défaite contre Le Mans (1-3) avant d'entrer en jeu lors du nul à domicile contre Bastia (2-2). Dylan Batubinsika, lui, a surtout marqué les esprits pour de mauvaises raisons : le défenseur était titulaire lors de la lourde défaite 4-0 à Annecy, l'une des sorties les plus difficiles de l'exercice stéphanois en Ligue 2.

Aucun des deux n'entraient dans les plans du club cette saison, avant de tenter leur chance en Super League grecque. Le club d'Atromitos, adversaire du jour, compte lui dans ses rangs un visage connu des supporters stéphanois : Alexandros Katranis, le flop du recrutement de David Wantier, aujourd'hui reconverti en MLS du côté du Real Salt Lake.

Pendant que Maçon et Batubinsika vivent leur deuxième descente consécutive, leurs anciens coéquipiers stéphanois jouent leur montée. Avec une probabilité de retrouver la Ligue 1 qui frôle désormais les 50 %, les Verts de Montanier ont su tourner la page d'une saison cauchemardesque que les deux exilés en Grèce n'arrivent visiblement pas à refermer.