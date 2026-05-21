Alors que l'attention est tournée vers le barrage face à Nice, l'ASSE a discrètement réglé un dossier important en interne. Kilmer Sports Ventures a décidé de prolonger l'ensemble des éducateurs du centre de formation. Un signal fort envoyé à l'ensemble de la structure stéphanoise.

ASSE : La continuité comme ligne directrice

Quatre prolongations actées en une seule décision. Sylvain Gibert, Frédéric Dugand, David Le Moal et Kévin De Jésus resteront à leurs postes respectifs pour les saisons à venir. Gibert avec la réserve en N3, Dugand aux U19, Le Moal aux U17 et De Jésus aux U16. Tous prolongés, tous maintenus dans leurs fonctions. Gibert, Dugand et De Jésus signent pour deux ans supplémentaires. Le Moal, lui, prolonge d'une saison.

Le message de Kilmer Sports Ventures est limpide : le centre de formation stéphanois ne sera pas démantelé, réorganisé ou remis en question. On continue, avec les mêmes hommes, dans la même direction et sous la houlette de Laurent Huard.

Classement Groupe Formation - U19

Classement de la Réserve - N3

Des résultats contrastés mais un travail reconnu chez les Verts

La saison des équipes de jeunes n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. La réserve en N3 a traversé une période délicate, émaillée de blessures et de résultats en dents de scie, avant de réussir à se maintenir dans la division. Pas un exploit sur le papier, mais une saison gérée avec des moyens humains limités et des aléas importants. Gibert a tenu le cap. Loin d'être anecdotique quand on se penche sur les réserve d'autres équipes professionnelles.

Côté U19, Frédéric Dugand termine à la 8e place de sa poule. Une position honorable dans un championnat de très bonne qualité, loin des premières places mais suffisamment crédible pour que la direction valide le travail accompli. Aux U17, David Le Moal termine 10e. L'objectif n'est évidemment pas le classement final mais la progression des garçons.

KSV mise sur le projet, pas sur les résultats immédiats

Ce qui frappe dans cette décision, c'est le timing et la philosophie. Kilmer Sports Ventures aurait pu profiter de l'intersaison pour restructurer la formation, faire venir des profils extérieurs, imprimer une marque différente. C'est le chemin qu'empruntent souvent les nouveaux propriétaires pour montrer qu'ils existent. KSV choisit l'inverse alors qu'ils avaient lancés plusieurs audits internes.

En prolongeant ces quatre éducateurs, la direction stéphanoise dit plusieurs choses à la fois : elle fait confiance aux hommes en place, elle comprend que la formation est un travail de long terme qui ne se juge pas sur une seule saison, et elle entend préserver la continuité pédagogique pour les joueurs du centre qui progressent sur plusieurs années.

ASSE : Un signal qui dépasse la formation

Cette décision envoie aussi un message plus large à l'ensemble du club. Dans une période de turbulences sportives, avec un barrage crucial qui approche et une saison de Ligue 2 qui a soulevé beaucoup de questions sur la gestion du groupe professionnel, stabiliser la formation est un acte de gouvernance cohérent.

Les classements des équipes de jeunes sont là pour contextualiser : la réserve en N3, les U19 à la 8e place, les U17 à la 10e. Rien d'exceptionnel sur le plan purement sportif. Mais KSV ne prolonge pas des résultats. Il prolonge des hommes en qui il croit, un projet auquel il adhère, et une méthode de travail qu'il juge solide sur le fond.

Pour les supporters stéphanois, c'est un signal rassurant : les propriétaires ont compris que l'identité d'un club se construit aussi dans ses équipes de jeunes, et qu'on ne bâtit rien de durable en changeant d'éducateurs à chaque intersaison.