Les U17 de l'ASSE reçoivent Strasbourg pour le quart de final de playoff. Une rencontre couperet qui débouchera sur une place en demi-finale. Entre deux équipes qui ont survolé leur poule respective, le match s'annonce intense et serré. Résumé de cette rencontre jouée ce dimanche.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Massé - Lengué, Kasia, Mnemoi, Teillol - N. Mouton, Yvars, Aït Amer - Aini, Epanya, Lutin Zidee.

Sont entrés en jeu : Traoré, Toty, Moulin.

Résumé de la rencontre

Les Verts voient Strasbourg avoir la possession durant les cinq premières minutes. C'est sans compter sur le feu follet Mehdy Lutin Zidee qui, après une course de 40 mètres où il dépose son vis-à-vis, centre en retrait pour Ait-Amer qui conclue. 1-0 pour l'ASSE après 7 minutes de jeu. Les Verts sont bien et ont plusieurs possibilités de doubler la marque. Rayan Ait-Amer d'une frappe juste au-dessus de la barre, donne un frisson aux strasbourgeois. Teillol et Aini combine bien également sur le côté mais le gardien des visiteurs fait la différence. Strasbourg réagit en fin de mi-temps. Masse arrête une tentative, puis voit sa barre le sauver. Finalement, dans le temps additionnel, les alsaciens reviennent à égalité. Au pire moment ! 1-1 à la pause.

La deuxième offre un scénario fou. Les strasbourgeois vont inscrire 3 buts en près de 15 minutes. 1-4 pour les visiteurs. Le match semble plié mais Rayan Ait-amer, encore lui, va sonner la révolte d'une frappe enroulée dans la lucarne. Noah Moulin, fraîchement entré, se fait ensuite faucher par le gardien. Penalty ! Ait-amer transforme. À la 70e minute, Strasbourg ne mène plus que 3-4. Les joueurs de David Le Moal poussent et tentent le tout pour le tout pour accrocher la séance de tirs au but. Malheureusement, les visiteurs vont tenir bons. Défaite 3-4 très frustrante et fin de saison pour cette belle génération 2008 !

