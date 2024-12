Depuis l’arrivée de Larry Tanenbaum, l’ASSE se lance dans un projet ambitieux à moyen terme, centré sur le développement de jeunes talents prometteurs. Le recrutement a été pensé dans cette optique, avec pour ambition de bâtir une équipe compétitive. À plus long terme, le club pourra également s’appuyer sur les joueurs issus de son académie. Mathis Amougou, premier représentant de cette nouvelle génération, incarne cet espoir. Portrait d’un joueur qui s’illustre en ce début de saison au centre de formation.

À l'ASSE avec son frère jumeau

Samuel Fuleki a fait ses premiers pas dans le football à Jassans-Riottier, où il partageait le terrain avec son frère jumeau, Raphaël. Très vite, son talent se révèle : ses belles performances lui ouvrent les portes du FC Villefranche, qu'il rejoint en catégorie U10. C’est au sein de ce club que Samuel commence à faire parler de lui.

En catégorie U14, il réalise une saison exceptionnelle en U14 R1 niveau B, inscrivant 22 buts. Ces performances ne passent pas inaperçues et attirent l’attention des recruteurs de l’AS Saint-Étienne (ASSE). En juillet 2023, Samuel intègre officiellement l’ASSE, retrouvant par la même occasion son frère, déjà arrivé au club un an plus tôt, en juillet 2022.

Dès sa première saison sous les couleurs stéphanoises, Samuel confirme tout son potentiel. Aligné principalement avec les U15, il termine la saison avec un impressionnant total de 24 buts en championnat. Son efficacité offensive et sa maturité lui permettent également de faire quelques apparitions remarquées avec l’équipe U16.

Cette saison, Samuel évolue principalement avec le groupe U16. Cependant, son niveau de jeu lui a déjà valu plusieurs convocations avec les U17, où il continue à progresser et à affirmer son statut de jeune joueur à suivre au sein du centre de formation stéphanois.

L'ASSE plutôt que l'OL !

Villefranche, situé à 50 km de Lyon, entretient un partenariat solide avec l’Olympique Lyonnais, ce qui le place naturellement sous le radar du grand club rhodanien pour ses jeunes talents. Cependant, dans le cas de Samuel, l’AS Saint-Étienne (ASSE) a su se montrer plus rapide et proactive sur ce dossier.

Lors de la mi-saison, les U14 de Villefranche, génération 2009, ont disputé plusieurs rencontres amicales face à des structures professionnelles. C’est dans ce cadre que Samuel a particulièrement retenu l’attention.

D’après Dilhan Caillat, son éducateur en U14, le jeune joueur affichait un profil qui correspondait davantage aux besoins et aux critères de l’ASSE qu’à ceux de l’OL. Après plusieurs essais convaincants au sein du club stéphanois, les responsables ont pris la décision de le faire signer, marquant ainsi une belle acquisition pour leur centre de formation.

Mercato Formation : L'#ASSE enregistre l'arrivée d'un nouveau joueur en U15. Samuel Fuleki né en 2009 (à gauche) arrive en provenance de Villefranche (69) et rejoint son frère Raphaël déjà au club depuis cette saison. Les jumeaux défendront ensemble les couleurs vertes. pic.twitter.com/RKhTG6WGwH — Green Prospect (@green_prospect) May 18, 2023

Un ailier foudroyant

Son éducateur à Villefranche en U14, Dilhan Caillat, nous dresse le portrait footballistique du joueur : "C'est un joueur offensif avec des qualités athlétiques très au-dessus de la moyenne. Il est rapide, capable de répéter les efforts et puissant. C'est un joueur qui fait des différences et sait se montrer décisif. Sa finition est assez bonne bien qu'elle demande encore à être peaufinée. J'imagine que ses prochains éducateurs vont travailler pour qu'il soit plus juste techniquement. Il a une belle palette, il est vraiment profilé."

"Humainement, c'est un joueur qui est plutôt mature et travailleur. Il est conscient de ses qualités et ses défauts et on a tenté de le faire travailler sur différents aspects. On voulait qu'il évolue dans certains choix de jeu et sur l'aspect tactique. L'ASSE va également lui permettre de gommer ses petits défauts et évoluer pour tendre vers le meilleur niveau possible."

International roumain U16

D'origine roumaine, Samuel Fuleki a choisi de représenter le pays de ses deux parents en portant fièrement son maillot. Repéré dès les U14, il a fait ses débuts avec l'équipe nationale U15 aux côtés de son frère. Régulièrement convoqué à chaque rassemblement, il poursuit cette dynamique cette saison avec la sélection U16. Lors d’une double confrontation contre la Slovaquie en novembre, il s’est distingué en marquant deux buts. Se mesurer à un football international face à des équipes étrangères contribue grandement à son développement personnel.

Bien que le chemin vers l'équipe première de Roumanie reste encore long, Samuel Fuleki s'épanouit pleinement au sein de sa génération (en photo ci-dessous avec le numéro 7).

Crédit photo : asse.fr