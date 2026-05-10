Les U17 de l'ASSE terminaient leur saison en championnat ce dimanche contre l'OGC Nice. Avec deux victoires de suite, les Verts semblent libérés par le maintien obtenu. Les joueurs de David Le Moal voulaient finir sur une bonne note. Résumé de la rencontre.

David Le Moal s'est exprimé sur le site officiel à l'issue de la victoire contre le Gazelec Ajaccio (3-2) en terres corses : "Nous avons réalisé une très bonne première mi-temps sur un terrain très difficile, durant laquelle nous avons réussi à créer du jeu combiné et des sorties de balle cohérentes. Nous avons eu un début de seconde mi-temps bien plus compliqué, avec plus de jeu direct de la part de l’adversaire. Malgré tout, nous avons bien protégé notre but avant de faire basculer le match. Je suis content de mes joueurs, de leur sérénité et de leur fin de match, où nous avons eu l’ambition d’aller chercher la victoire malgré la pression de l’adversaire. C’est une victoire qui fait du bien à tout le monde."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Vial - N. Mnemoi, Assoumani, Ngindu, Marliac - Mendy, Mansouri, Gary - Fuleki, Bijot, Piskor.

Sont entrés en jeu :

Résumé du match

La fin de saison est plus consistante du côté des Verts. David Le Moal a trouvé une formule plus adapté. Les retours de blessures qui ont longtemps plombé le groupe font du bien. Ainsi, face à une belle opposition de ce championnat, les Verts vont faire jeu égal avec l'OGC Nice. Pour rappel, les stéphanois avaient perdu 4-0 au match aller en terres sudistes.

0-0 à la pause après un premier acte fermé. La seconde période voit les visiteurs prendre les devants. Score final 2-0 et une défaite pour finir la saison.

Les jeunes verts sont en vacances. Ils retrouveront le chemin du football en juillet prochain pour une nouvelle saison 2026-2027.

Crédit photo : asse.fr