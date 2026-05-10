Présent à Geoffroy-Guichard ce week-end pour les célébrations du cinquantenaire des poteaux carrés, Jean-Michel Larqué a livré un message fort aux dirigeants de l’ASSE. L’ancien capitaine des Verts appelle le club à regarder vers l’avenir avec un seul objectif : retrouver rapidement la Ligue 1. Des propos partagés par TL7.

L’émotion était immense dans le Chaudron ce week-end. Les anciens héros stéphanois étaient réunis pour célébrer les 50 ans des célèbres poteaux carrés de Glasgow. Une page mythique de l’histoire de l’ASSE. Mais au milieu des hommages et des souvenirs, Jean-Michel Larqué a voulu envoyer un message clair.

Pour TL7, l’ancien meneur de jeu stéphanois a salué l’organisation des festivités et le respect accordé aux anciennes générations. Mais pour lui, le club ne peut pas vivre uniquement dans la nostalgie. Saint-Étienne doit désormais se tourner vers l’avenir.

“Le passé, c’est le passé”, a-t-il insisté avec fermeté. Pour Larqué, l’ASSE possède encore tous les ingrédients pour retrouver sa place dans l’élite du football français.

Jean-Michel Larqué appelle l’ASSE à réagir

Dans son discours adressé notamment à Larry Tanenbaum et à la direction stéphanoise, Jean-Michel Larqué a rappelé une évidence : l’ASSE reste un club à part dans le paysage français.

Selon lui, peu d’équipes peuvent encore compter sur un tel soutien populaire malgré les difficultés sportives. Geoffroy-Guichard continue de vibrer. Le peuple vert reste fidèle. Les infrastructures existent. L’histoire du club demeure intacte.

Mais Larqué refuse que cette histoire serve uniquement de refuge émotionnel. Il estime que Saint-Étienne doit retrouver une ambition forte et permanente autour d’un retour durable en Ligue 1.

L’ancien international français a notamment déclaré : “L'AS Saint-Étienne mérite d’être en Ligue 1. Mais ce n’est pas uniquement le mériter, il faut aussi l’obtenir.”

Les dirigeants stéphanois déjà sous pression

Jean-Michel Larqué a également insisté sur un point important : cette obsession du retour en Ligue 1 doit habiter quotidiennement les dirigeants du club.

Pour lui, cet objectif ne doit “pas quitter la boîte crânienne des dirigeants”. Une manière directe de rappeler les attentes immenses autour du projet sportif stéphanois.

L’ASSE entame une période charnière. Après plusieurs saisons instables, le club doit désormais reconstruire durablement pour retrouver son statut historique. Les supporters attendent des actes. Les anciens aussi.

Ce discours de Larqué résonne forcément dans le contexte actuel. Car malgré les difficultés récentes, Saint-Étienne conserve une ferveur rare en France. Peu de clubs de Ligue 2 peuvent réunir autant de passion populaire autour de leur équipe.

Le message de l’ancien capitaine est donc limpide : honorer le passé est essentiel, mais l’avenir des Verts passe désormais par une remontée rapide dans l’élite.

Et du côté du Chaudron, beaucoup partagent déjà cette conviction.