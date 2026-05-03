Les U17 de l'ASSE se déplaçaient au Gazelec Ajaccio ce dimanche à 15h. Victorieux brillamment lors du dernier match contre Saint Priest, les joueurs de David Le Moal ont validé mathématiquement leur maintien. Résumé de l'avant dernière rencontre de la saison.

David Le Moal s'est montré satisfait sur le site officiel après la belle victoire contre Saint-Priest (7-1) : "C’est une victoire qui fait vraiment plaisir. Dans l’ensemble, je suis satisfait de mes joueurs, notamment parce qu’ils ont respecté le plan de jeu et qu’ils y ont mis beaucoup d’énergie. On avait pour ambition de presser haut dès le départ et d’être très intenses dans les transitions pour récupérer des ballons proches du but adverse. Ça a plutôt bien fonctionné, surtout en première période où on a su se montrer efficaces et marquer rapidement. On a proposé de bonnes choses dans le jeu combiné, avec peu de déchets inutiles. Les joueurs ont vraiment joué les uns pour les autres, et ça a créé beaucoup de situations intéressantes. La fin de match a été un peu moins intense, le rythme est redescendu, mais on a su gérer. À noter aussi le penalty arrêté par notre gardien, qui vient récompenser son match. Ce que je retiens surtout, c’est la capacité du groupe à rester concerné, même après avoir encaissé un but. Les joueurs n’ont pas douté, ils ont su repartir de l’avant rapidement. C’est important, surtout avec un groupe jeune. Globalement, je suis très content de l’état d’esprit affiché."

La compo de l'ASSE

XI de départ : R. Fuleki - Mnemoi, Ngindu, Dagbo, Marliac - Thouilleux, Gary, Mansouri - S. Fuleki, Piskor, Bijot.

Sont entrés en jeu : Kaloga, Mendy.

Résumé du match

Les stéphanois se sont offerts une belle victoire 3-2 grâce à des buts d'Ilyes Mansouri, Matheis Piskor et Melvin Bijot dans le temps additionnel qui offre la victoire aux Verts. Une seconde victoire de suite pour les joueurs de David Le Moal !

La semaine prochaine, les U17 disputeront la dernière rencontre de la saison à l'Etrat contre Nice le dimanche 10 mai à 15h.