Entre rebond attendu, blessure importante, distinctions individuelles et ambitions de long terme, la semaine a encore été mouvementée du côté de l’ASSE. Avant de se tourner vers la suite du championnat, retour sur les temps forts qui ont rythmé l’actualité du club cette semaine.

Dans le Forez, les jours qui ont précédé la 10ᵉ journée de Ligue 2 ont été riches en rebondissements. Alors que les Verts espéraient confirmer leur belle victoire à Montpellier et se rapprocher du haut du classement, plusieurs nouvelles ont marqué la semaine. Voici les quatre infos majeures qu’il ne fallait surtout pas manquer.

Horneland privé de Lamba, une défense à reconstruire pour l'ASSE

À deux jours du match face au Mans, Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse avec un constat clair : son secteur défensif est décimé. Privé de Chico Lamba, opéré cette semaine, et de Maxime Bernauer (suspendu trois matchs + 1 avec sursis), le coach norvégien a dû revoir ses plans.

« Il va falloir composer une ligne défensive différente. Lamba et Nadé avaient disputé toutes les minutes jusqu’ici, il faut trouver de nouvelles solutions », expliquait-il.

L’absence de Lamba, touché à la cuisse, devrait durer entre cinq et sept semaines. Une blessure que le staff avait tenté de prévenir depuis plusieurs semaines. « Il avait une surcharge depuis l’été. On a décidé de régler le problème définitivement », a précisé Horneland.

En attendant son retour, João Ferreira et Yvann Maçon sont appelés à dépanner en défense centrale.

Lucas Stassin, élu joueur du mois de septembre

La bonne nouvelle de la semaine est venue de l’UNFP : Lucas Stassin a été élu meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 2. Une récompense méritée pour l’attaquant belge, auteur de 4 buts et une passe décisive en quatre rencontres durant le mois passé.

Impliqué dans toutes les victoires stéphanoises du mois, il s’est imposé face aux Troyens Assoumou et Bentayeb.

En pleine confiance, Stassin incarne la réussite du projet offensif d’Horneland. À 20 ans, il est déjà l’un des cadres de l’équipe. Reste à confirmer cette forme éclatante sur la durée. En effet, la saison est longue et exigeante. L’ASSE ambitionne toujours de retrouver la Ligue 1.

Huss Fahmy clarifie la vision du projet Kilmer

Interviewé par RMC Sport, Huss Fahmy, vice-président de Kilmer Sports Ventures, a pris la parole pour rappeler les fondations du projet stéphanois.

« Nous avons investi à Saint-Étienne pour des raisons précises. C’est un club unique, avec une base de fans exceptionnelle. Notre mission est de reconstruire chaque élément du club, sur et en dehors du terrain », a-t-il affirmé.

L’ancien dirigeant d’Arsenal et de Milan prône la patience et la stabilité, loin des projets précipités : « Nous voulons monter, mais pas brûler les étapes. Une montée réussie doit être durable. »

L’objectif est clair : faire de l’ASSE une force structurelle du football français, s’appuyant sur ses valeurs et sa culture locale pour bâtir une réussite solide et pérenne.

Défaite frustrante contre Le Mans : l’ASSE rechute à domicile

Samedi soir, Geoffroy-Guichard a assisté à une soirée décevante. Face à un promu manceau audacieux, les Verts se sont inclinés 3-2. Ils ont concédé un deuxième revers consécutif à domicile.

Rapidement menés après une erreur défensive, les Stéphanois ont réagi grâce à un magnifique coup franc de Florian Tardieu. Malgré un doublé du milieu stéphanois, la défense a encore montré ses limites.

Le Mans a su exploiter chaque erreur, profitant des approximations de Ferreira et du manque de liant collectif pour s’imposer logiquement. Un avertissement sans frais au classement, mais un signal clair : l’ASSE doit vite retrouver sa solidité si elle veut continuer à viser la montée.