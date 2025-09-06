Les U17 de David Le Moal jouaient ce jour contre le leader Clermont, le troisième match de la saison. Pour les jeunes de l'ASSE, le début de saison a été difficile avec une lourde défaite 6-1 à Nice. Heureusement, la réaction fut immédiate lors de la deuxième rencontre avec une victoire 3-1 contre l'Olympique de Valence. Une victoire qui doit désormais lancer la saison. Résumé de la rencontre jouée ce samedi à 15h en terres auvergnates.

La compo de l'ASSE

XI de départ : R. Fuleki - Akil, Marliac, Assoumani, Ngindu - Gary, Mansouri, Thouilleux - Toty, Bijot, Piskor.

Sont entrés en jeu : Mendy, Kaloga.

Résumé de ce match

Les Verts lancent parfaitement le match avec deux buts dans le premier quart d'heure. Matheis Piskor et Melvin Bijot sont les deux buteurs ! Malheureusement, la suite n'est qu'une addition d'événements négatifs. Les locaux vont réagir très rapidement. Un relâchement coupable pour les joueurs de David Le Moal. Les clermontois vont réduire le score puis égaliser avant la mi-temps. 2-2, c'est le score à la pause.

Les Verts veulent réagir après cette fin de période décevante mais les auvergnats ont désormais l'ascendant. Ils vont d'ailleurs inscrire deux buts dans le premier quart d'heure. Un double coup fatal que les coéquipiers de Oswaldo Mendy ne se releveront pas. En toute fin de match, Clermont va même inscrire un cinquième but. 5-2, une gifle difficile a encaisser après la gifle reçue contre Nice (6-1) également. Un début de saison à oublier avec deux défaites en trois matchs pour les U17 nationaux...

La semaine prochaine, les U17 seront au repos. En effet, avec la perte du statut professionnel de l'AC Ajaccio via la DNCG, le club n'a pas pu inscrire son équipe de U17 national. Ainsi, la poule se retrouve à 13 équipes. Ce week-end du 13-14 septembre, les Verts sont exemptés de match.

Crédit photo : asse.fr