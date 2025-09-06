Septième la saison passée, la section féminine de l'ASSE disputera une toute nouvelle compétition cette saison. Le monde du football féminin entre dans une nouvelle ère avec le lancement de la Coupe LFFP.

Plus de matchs pour plus d'attractivité ?

Lancée au début de l’année 2024, la première édition de la Coupe LFFP réunit les 24 clubs de D1 et D2 féminines. Pour la Ligue Féminine de Football Professionnel et son président Jean-Michel Aulas, l’objectif est clair : accélérer la professionnalisation du football féminin et offrir davantage de rendez-vous attractifs aux supporters.

Jusqu’ici, avec seulement trois représentants en Ligue des Champions (PSG, Paris FC et Lyon), le calendrier laissait un vide important qu’il devenait urgent de combler.

L'ASSE engagée dans un nouveau format !

Avec un format innovant, la Coupe LFFP est pensée à la fois pour préserver l'équité sportive et réduire les déplacements.

Les 24 clubs sont ainsi répartis en cinq groupes selon leur proximité géographique. Mais chaque rencontre doit impérativement désigner un vainqueur. Ainsi, trois points sont attribués en cas de succès dans le temps réglementaire. Tandis qu’une égalité conduit à une séance de tirs au but (2 points pour le vainqueur, 1 pour le perdant).

Les premiers de chaque groupe accèdent directement aux quarts de finale. De leur côté, l’OL, le PSG et le Paris FC, engagés en Ligue des Champions, sont exemptés de la phase de poules. Ces derniers rejoignent directement les quarts.

Le tirage au sort de la phase finale désignera alors les affiches, avec pour têtes de série les trois clubs européens ainsi que le meilleur premier de poule.

Les Amazones face à de la seconde division !

Les joueuses de Sébastien Joseph affronteront alors le Grenoble Foot 38, l'OGC Nice, et le Thonon Évian Grand Genève. Un groupe avantageux pour les Vertes, qui affronteront exclusivement des formations de Seconde Ligue (D2 Féminines). Mais attention aux pièges. L'ASSE disputera des rencontres face à des adversaires habitués aux joutes nationales.

Le calendrier de l'ASSE :

Phase éliminatoire :

1re journée : Nice vs. ASSE (13 septembre 2025).

2e journée : Thonon-Evian vs. ASSE (11 octobre 2025).

3e journée : Grenoble vs. ASSE (15 novembre 2025).

Phase finale :

Quarts de finale : 4 février 2026

Demi‐finales : 14 février 2026

Finale : 14 mars 2026