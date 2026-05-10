Les U19 de l'ASSE se déplaçaient à Nice pour le compte de la dernière journée de championnat. Les hommes de Frédéric Dugand terminent une année moyenne avec une génération 2008 qui va connaître de nombreux départs. Résumé de la rencontre.

Fredéric Dugand avait réagi sur le site officiel à la belle victoire contre le Gazelec Ajaccio de la semaine dernière (4-2) : "La victoire est importante, même si l’on doit faire mieux sur l’aspect défensif. J’ai apprécié notre projection vers l’avant, notre intensité. On a eu du caractère quand l’adversaire égalise pour aller tout de suite marquer deux jolis buts et l’emporter. On va à Nice affronter une belle équipe : ce sera une bonne opposition, que nous aborderons toujours avec les mêmes objectifs."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Masse - Lengi, Jolivet, Tatuszka, Lengue - Ait-amer, Depalle, Yvars - Vibert, Konte, Aini.

Sont entrés en jeu : R. Fuleki, Epanya, Verhoeven.

Résumé de la rencontre

Maintenus depuis le dernier match et la victoire contre le Gazelec, les Verts étaient amputés de plusieurs joueurs importants qui ont joué la veille avec la réserve (Rised, Toty, Kasia, Traore). Il faut 20 minutes pour que le sort de ce match bascule. Tout d'abord, les locaux vont ouvrir le score avant que le portier stéphanois Maël Masse ne se fasse expulser. La donne s'annonçait déjà délicate en inférioté numérique.

À la pause, les joueurs de Frédéric Dugand sont menés d'un petit but. Malgré les circonstances, les stéphanois sont résilients et essaient de revenir dans la partie. Finalement à cinq minutes du terme, les niçois vont marquer coup sur coup deux buts. Daniel Epanya, l'attaquant stéphanois réduira la marque en toute fin de match. Score final 3-1 et une défaite pour les stéphanois qui finissent huitièmes de cette poule avec 30 points au compteur. Une saison en deça des attentes mais qui aura été formatrice.

Crédit photo : asse.fr