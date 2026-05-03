Les U19 de l'ASSE recevaient le Gazelec Ajaccio ce dimanche à 15h à l'Etrat. Humiliés lors du dernier match de championnat en Corse (5-0 contre Bastia), les Verts se devaient de réagir et d'obtenir le point manquant pour valider mathématiquement leur maintien. Résumé de l'avant dernière rencontre de la saison.

Frédéric Dugand n'a pas maché ses mots à l'issue de cet raté en Corse : "Après une prestation aboutie la semaine précédente, l’équipe a montré un tout autre visage, et c’est précisément ce qui pose problème. Passer d’un match cohérent et engagé à une rencontre où l’on a été totalement absent. Certes, l’adversaire était supérieur, et la blessure d'El Fayed dès la 20e minute n’a rien arrangé, obligeant à réorganiser une défense déjà jeune et en difficulté. Mais cela ne peut pas tout expliquer. Trop souvent, l’équipe s’est fait transpercer avec une facilité déconcertante, sans réelle résistance. Dans ce contexte compliqué, il faut tout de même souligner la performance d’Alexis Colombet, auteur d’un match solide malgré les cinq buts encaissés. Il a été l’un des rares à répondre présent. Ce qui est préoccupant, ce n’est pas seulement le score, mais l’attitude. Encaisser cinq buts sans véritable réaction, sans orgueil, en montrant des signes de résignation. Quelques joueurs ont tenté de faire preuve de caractère, mais cela reste insuffisant pour tirer le groupe vers le haut. Ce match est à oublier rapidement. Il doit servir de leçon pour retrouver de l’exigence, de la solidarité et une vraie réponse collective lors des prochaines échéances."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Massé - Lengué Lenou - Benkou - Mouton - Jolivet - Dépalle - Rised - Traoré - Yvars - Konté - Vibert.

Sont entrés en jeu : Lengi, Charros, Aini, Tatuszka.

Résumé du match

Il faut 18 minutes pour ouvrir les débats aux stéphanois, sur un bon service d'Aboubakar Traore, Tidiane Vibert repique dans l'axe et ajuste le portier du Gazelec, 1-0 ! Puis 2-0 seulement une petite minute après. C'est Mamadou Konté qui double la mise d'une belle madjer suite à un service d'Aboubakar Traore. À la demi-heure de jeu, les visiteurs réduisent le score. 2-1, c'est le score à la pause.

À cinq minutes du terme, le Gazelec va égaliser mais les stéphanois vont trouver les ressources. C'est Aboubakar Traore qui fait la différence une nouvelle fois et sert Sonny Yvars qui controle et qui conclue ! 3-2 puis 4-2 grâce à un doublé de Sonny Yvars sur une quatrième passe décisive d'Aboubakar Traore. 4-2, c'est le score finale !

La semaine prochaine, les U19 disputeront la dernière rencontre de l'année à Nice le dimanche 10 mai à 15h.