L'ASSE faisait sa dernière semaine de saison régulière. Les Verts se sont offerts une prolongation en allant jouer les playoff 2 voire les barrages en cas de victoires. Retour sur cette semaine.

Les playoffs pour les verts

Le verdict est tombé : l’ASSE devra, une nouvelle fois, passer par l’épreuve des barrages pour espérer retrouver l’élite. Cette ultime journée de Ligue 2 n’aura finalement pas offert le retournement de situation tant espéré par le Peuple Vert. Face à des Amiénois déjà relégués au coup d’envoi, les hommes de Philippe Montanier ont fait le métier en s'imposant largement (5-0). Un festival offensif marqué par du beau jeu et, surtout, des retours de blessure rassurants avant les échéances à venir.

Malheureusement, le miracle n'a pas eu lieu sur l'autre pelouse. Le Mans, opposé à des Bastiais en pleine lutte pour le maintien, n'a pas tremblé. Les Manceaux ont livré une prestation solide pour l'emporter 2-0, validant ainsi une accession directe historique pour un promu.

Les Verts ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes, tant ils ont laissé filer de précieux points ces dernières semaines. Mais l'espoir demeure : le destin du club se jouera désormais lors des barrages. Premier rendez-vous dès vendredi face au vainqueur du duel entre le Red Star et Rodez.

Les dessous de la vente de L’ASSE

Dans son ouvrage intitulé “Temps additionnel”, Bernard Caïazzo revient sur les coulisses de la vente de l’ASSE. Après des années marquées par d'incessantes rumeurs et des projets avortés, c'est finalement le profil de Larry Tanenbaum qui a su convaincre l’ancien dirigeant stéphanois. Deux atouts majeurs ont fait pencher la balance : son expertise reconnue dans l’industrie du sport (notamment en NHL et en NBA) et sa solide assise financière.

Face à la crise structurelle du football français, la cession du club était devenue une condition sine qua non pour sa survie et la préservation de ses nombreux emplois. Caïazzo affirme avoir joué un rôle pivot dans les négociations avec Ivan Gazidis. Agissant comme intermédiaire, il se serait employé à lever les doutes de l’investisseur canadien, particulièrement concernant l’état des dettes du club.

70 millions perdus par l’ASSE

Bernard Caïazzo revient également sur la gestion de l’ASSE entre 2016 et 2022. Selon l'ancien dirigeant, au-delà d'une conjoncture économique difficile pour le football français, ce sont des erreurs stratégiques dans le scouting qui ont pénalisé le club. Ces défaillances de recrutement auraient lourdement pesé sur les finances, entraînant un déclassement progressif de l'institution.

Il estime le manque à gagner à environ 70 millions d'euros sur cette période. Un gouffre financier qui n'a été compensé que par l'excellente rentabilité du centre de formation, illustrée par les ventes records de William Saliba (30 M€) et Wesley Fofana (35 M€).

Ce constat explique la restructuration profonde opérée au sein du staff stéphanois, tant sur le plan sportif que dans le département de détection. Si tous les nouveaux choix ne s'avèrent pas encore parfaits, le club semble avoir adopté une approche plus moderne et rigoureuse dans son fonctionnement quotidien.

Deux stéphanois ne seront pas prolongés !

Le mercato stéphanois s'amorce avec deux départs attendus en fin de saison : Jules Mouton et Karim Cissé devraient être libérés. Ces décisions traduisent une volonté claire de la direction de resserrer l’effectif tout en allégeant la masse salariale du club.

Jules Mouton, présent au club depuis plus de dix ans et capitaine de l’équipe réserve, s'apprête à tourner la page. À 21 ans, le milieu polyvalent, capable d'évoluer en défense, n’est pas parvenu à s’imposer durablement. Le club, qui avait tenté un pari avec un contrat professionnel d'un an seulement, ne le prolongera pas. Il partira libre, à l'image de son frère Louis Mouton, qui s'épanouit actuellement du côté d'Angers.

De son côté, Karim Cissé ( 2004) n’a jamais réussi à confirmer les espoirs placés en lui. Très en vue lors des matchs de préparation il y a deux saisons, l’international guinéen a vu sa progression stoppée par des blessures récurrentes. Malgré ce passage mitigé dans le Forez, son profil technique conserve une certaine cote sur le marché, notamment en Grèce où plusieurs clubs s'intéressent à lui.