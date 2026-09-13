L'ASSE se déplaçait à Marcel-Tribut hier soir pour affronter l'USL Dunkerque. Après avoir mené au score, les hommes d'Ian Cathro ont cependant encaissé deux buts et se sont inclinés en terres dunkerquoises (2-1). Une première défaite cette saison pour les Verts. Pas de quoi plomber le moral de Julien Le Cardinal pour autant. Le défenseur stéphanois était en zone mixte à l'issue de la rencontre.

Les propos du capitaine de l'ASSE au micro d'Ici Saint-Etienne Loire : « L’analyse c’est qu’on a perdu, voilà. Par moments on a été moins agressifs dans le bon sens du terme. L’état d’esprit a été bon mais on a eu un peu moins de mordant que d’habitude dans les duels et je parle de tout le monde. Il y a eu des faits de jeu aussi. La barre d’Augustine (Boakye) à la fin, le penalty ou pas… Je suis pas là pour me plaindre mais voilà, première défaite de la saison. Il faut et on est déjà passé à autre chose. Il reste 28 matchs, une saison c’est long. »

Le Cardinal freiné par son carton jaune ? - ASSE

« Comment expliquer ce manque d’agressivité ? On a quand même joué contre une bonne équipe qui était aussi agressive. On peut pas gagner 100% de nos duels à chaque match. Ça arrive parfois, il faut savoir être pragmatique on va dire. Il faut pas rester sur ça. On a fait une bonne partie. 20 bonnes dernières minutes aussi avec de l’intensité même s’il y a eu un petit peu de déchet mais c’est normal vu ce qu’on veut faire. On prend des risques. Mais voilà il faut passer à autre chose. (…)

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Mon carton jaune à la 19ème ? Oui j’ai fait un peu plus attention. Je voulais pas prendre le deuxième jaune. Sur leur deuxième but je dois pas trop me jeter non plus et rester intérieur et patienter. Même si après il met un but je sais pas comment il fait. J’étais peut-être un peu plus sur la retenue même si j’y suis allé. Au bout de 5-10 minutes on y pense moins mais oui il fallait que je fasse attention. (…)

C’est pas parce qu’on a perdu ce soir qu’on s’est enflammé. L’objectif est dans notre tête à chaque moment. C’est une première défaite. Je crois qu’on était la seule équipe invaincue (Metz et Reims sont en réalité toujours invaincus, ndlr). Malheureusement c’est le cas maintenant. Tout le monde a perdu. Il faut passer à autre chose et bien préparer ce match le week-end prochain. Ne pas avoir trop d’euphorie, se projeter dans tous les sens. Il faut rester calmes et travailleurs surtout. »