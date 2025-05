Les U19 de l'ASSE qui sont toujours suspendus à la décision de la FFF concernant l'imbroglio de licence, affrontent la lanterne rouge corse ce dimanche à 15h à l'Étrat. Maîtres de leur destin, les joueurs de Frédéric Dugand veulent finir le boulot sur le terrain en attendant de voir si des points leur seront retirés. En attendant, voici le résumé de ce ASSE-Ghisonaccia, dernier match de la saison à domicile.

C'est deux matchs accessibles qu'il reste aux U19 de l'ASSE avec la réception de Ghisonacia et le déplacement à Ajaccio. En effet, avec un 6/6, Les coéquipiers de Valentin Depalle finiraient au minimum 2e au classement sur le plan sportif.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Houngbo-civier - Ben Rahem, Dodote, Camara, Achour - Eymard, Ait Amer, Yvars - Ben Tiba, Cheikh, Lutin Zidee.

Sont entrés en jeu : Mimoun, Guerroudj, Traore.

Ce week-end, les U19 de l’AS Saint-Étienne ont réalisé une belle performance en s’imposant 4-1 contre Ghisonnaccia lors de l’avant-dernière journée du championnat national. Une victoire importante qui permet aux jeunes Verts de s’emparer de la première place, profitant du faux pas de Toulouse battu à Nice (3-1).

Dès le début de la rencontre, les Stéphanois ont imposé leur rythme. C’est Issam Cheikh qui a ouvert le score, lançant parfaitement les siens. Peu après, Mehdy Lutin Zidee a doublé la mise, bien servi par Rayan Ait Amer. À la mi-temps, l’ASSE menait logiquement 2-0.

Les Verts prennent la tête du championnat

Au retour des vestiaires, les Corses ont tenté de réagir et sont parvenus à réduire l’écart. Mais l’ASSE a rapidement remis les pendules à l’heure grâce à un deuxième but de Cheikh, auteur d’un doublé plein de sang-froid. Dans la foulée, Rayan Ait Amer a lui aussi trouvé le chemin des filets. Ce but, son premier en U19, vient couronner une saison déjà remarquable où il a inscrit 15 buts avec les U17.

Le score final, 4-1, reflète la domination stéphanoise. Seul point noir, le carton rouge reçu par Helmi Ben Tiba à l'heure de jeu. Avec cette victoire et la défaite de Toulouse, les Verts prennent seuls la tête du championnat à une journée de la fin. Un dernier match décisif les attend désormais pour valider cette première place et conclure la saison en beauté.

Pour clôturer la saison régulière, les U19 se déplaceront donc en Corse pour y affronter l'AC Ajaccio qui les avait battu en ouverture du championnat à L'Etrat (1-0).

