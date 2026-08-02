La réserve de l'ASSE dispute depuis vendredi le Tournoi Européen U21 de Ploufragan. Cette compétition très réputée permet aux jeunes Verts de se préparer de la meilleure des manières pour la reprise du championnat de National 2 (anciennement appelé National 3).

L'ASSE faisait son entrée en lice à Ploufragan dès vendredi matin face aux Allemands de Hambourg. Au terme d'une rencontre disputée, les coéquipiers de Meïvyn Agesilas s'étaient imposés 1-0. Bien servie par Maxime Lengue, la jeune recrue Lucas Reynaud avait inscrit un magnifique but pour permettre aux siens de l'emporter. Les Verts avaient ensuite enchaîné face à Bournemouth, en remportant la séance de tirs au but après un match nul dans le temps règlementaire (1-1).

Dans une bonne position pour se qualifier en finale, l'équipe de Sylvain Gibert devait cependant battre le Stade Rennais lors du troisième match pour espérer atteindre son objectif. Mais après un 0-0 à l'issue du temps règlementaire, les penaltys n'avaient cette fois pas souri aux Verts (défaite 10-9).

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Troisième place pour l'ASSE à Ploufragan

C'est donc Bournemouth qui s'est qualifié pour la finale face à la Real Sociedad. L'ASSE avait de son côté rendez-vous aujourd'hui avec Le Havre à 14h, pour un match de classement (3e ou 4e place).

Le XI de l'ASSE : Colombet - Teillol, Gueye (à l'essai), Jolivet, Deville (à l'essai) - Depalle, Traoré - Agesilas, Cheikh - Toty, Sonko.

Sont entrés en jeu : Vibert, Konté, Reynaud, N. Mouton, Lengue

Les Verts réalisent une entame intéressante sans pour autant se créer de véritables occasions. Mais ce sont les Havrais qui vont solliciter à plusieurs reprises le portier stéphanois Alexis Colombet aux alentours de la 20e minute de jeu. Après un temps fort des Normands, les choses se calment et les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 0-0.

Juste après la pause, l'ASSE va prendre les devants. Sur une magnifique talonnade de Mylan Toty, l'entrant Mamadou Konté pousse le ballon au fond des filets (1-0). Le score n'évoluera plus et les joueurs de Sylvain Gibert terminent donc ce Tournoi de Ploufragan à la troisième place.

Place désormais à un dernier match amical face à Andrézieux dans un peu moins de quinze jours pour la réserve stéphanoise. De quoi préparer au mieux la reprise du championnat de National 2, le 22 août prochain.

Crédit photo : asse.fr