Premiere recrue de l'été pour l'ASSE, Sohaib Naïr prend ses marques dans le Forez. À une semaine et demi de la reprise de la Ligue 2, le défenseur s'est confié à ICI Saint-Étienne Loire. Il y évoque notamment sa décision de rejoindre les Verts.

Suivi de longue date par l'ASSE, qui souhaitait déjà le recruter l'hiver dernier, Sohaib Naïr est Stéphanois depuis le 1er juillet. Première recrue de l'intersaison dans le Forez, le défenseur central arrive de Guingamp, où il évoluait en Ligue 2 depuis deux saisons. Grand connaisseur du championnat, l'Algérien s'impose pour le moment comme le pendant défensif du capitaine Julien Le Cardinal. En effet, Ian Cathro les a aligné ensemble en préparation. De quoi les imaginer titulaires face à Sochaux pour la reprise du championnat (8 août, 20 h 45).

"L'ASSE, c'est un club historique"

Droitier évoluant au poste d'axial gauche, Sohaib Naïr est revenu sur son choix de rejoindre l'ASSE au micro d'ICI Saint-Étienne Loire. Formé à Toulouse, l'ancien guingampais souhaite avant tout passer un cap. "Je pense que tout le monde le sait, Saint-Étienne c'est un club historique. C'est un très gros club français, qui n'est pas à sa place aujourd'hui, qui est en Ligue 2 mais qui a joué l'Europe, qui était en Ligue 1 il y a très peu de temps, souligne l'Algérien. Donc pour moi c'était vraiment franchir une étape dans ma carrière, parce que j'ai commencé en professionnel bien sûr, avant j'étais à Toulouse. Mais je voulais vraiment passer un cap, découvrir de nouvelles choses et aider le club dans son projet."

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Club aux dix titres de champion de France, l'ASSE reste un mastodonte du football tricolore. Le néo-Stéphanois en a bien conscience, avec un objectif clair : retrouver la Ligue 1. "L'ASSE est un club où il y a des valeurs. Les valeurs, c'est mouiller le maillot, c'est tout donner. Les supporters sont d'un très haut niveau, donc il faut être à la hauteur, assume Sohaib Naïr. Le but c'est de gagner un maximum de matchs possibles. Les objectifs sont clairs de toute façon : c'est de monter, donc on va faire ce qu'il faut pour essayer de remettre le club à sa place."

Une pression positive

Enfin, s'il n'a pu découvrir Geoffroy-Guichard en tant que joueur la saison dernière, forfait pour une blessure à la cheville lors du déplacement victorieux de Guingamp (2-3), le joueur de 24 ans reconnaît ne pas être dans un club comme les autres. "On ressent cette pression qui est positive, qui impose une exigence dès l'arrivée. Tu sens que tu es dans un club d'un standing différent, que ce n'est pas un club qui doit être en Ligue 2, explique Sohaib Naïr. Au quotidien, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'objectifs. Donc c'est bien de venir avec cette pression-là parce que ça permet de ne pas se reposer et de se mettre au travail directement. "

Sous le maillot Vert, l'Algérien devrait découvrir le Chaudron lors de la deuxième journée de Ligue 2. Ce sera face à Clermont, le vendredi 14 août (20 h 45).