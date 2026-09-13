Les U17 de l'ASSE devaient lancer leur saison à l'extérieur. Avec deux victoires en deux matchs à domicile mais un revers en terres nîmoises, les joueurs de David Le Moal devaient prendre des points ce dimanche à 15h à Villefranche. Résumé de la rencontre contre ce club rhodanien qui est promu cette saison de U16 R1.

Sur le site officiel du club, David Le Moal s'était montré satisfait de la prestation stéphanoise après la belle victoire contre l'Olympique de Valence de la semaine dernière (5-1) : "Je suis content de l’engagement et du respect du plan de jeu. Je suis moins satisfait de la gestion des transitions. Après quinze premières minutes de deuxième mi-temps compliquées, où nous nous sommes relâchés, on a accéléré à nouveau pour créer du jeu combiné. Je suis satisfait d’avoir vu une équipe travailler ensemble !"

La compo de l'ASSE

XI de départ : Laugier - Fayolle, Diakhite, Mnemoi, Dani - Mendy, Thibaudat, Demassieux - Kaloga, Kimpioka, Seydi.

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Sont entrés en jeu : Kissoum, Bufferne, Gobe, Aytone.

Résumé de la rencontre

Départ express pour les Verts puisqu'il ne faut qu'un poignée de minutes pour obtenir un penalty que Oswaldo Mendy va transformer. Malheureusement, les joueurs de David Le Moal vont se faire égaliser sur un centre au second poteau qui trouve l'attaquant de Villefranche. Les locaux vont ensuite passer devant mais Izaya Kimpioka va égaliser d'un superbe but avec une magnifique prise de balle au départ. L'ailier de Villefranche va permettre aux rhodaniens de reprendre les devants mais Fousséni Kaloga profite d'un excellent travail de Isaac Seydi pour tromper le portier local. Il contrôle dans la surface puis enchaîne d'une belle frappe croisée pied gauche. 3-3, c'est le score final de ce match spectaculaire.

Le week-end prochain, c'est un choc qui attend les coéquipiers de Ben Kissoum. Les Verts recevront l'AS Monaco pour un choc qui se jouera à l'Etrat le dimanche 20 septembre à 11h.

Crédit photo : asse.fr