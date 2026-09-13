La semaine de l’ASSE a été marquée par un premier accroc sportif, mais aussi par plusieurs mouvements importants autour du club. Première défaite à Dunkerque, choix international de Kévin Pedro, enseignements statistiques sur le début de saison et réorganisation du recrutement à L’Étrat : retour sur les quatre informations à retenir chez les Verts.

L’AS Saint-Étienne a concédé son premier revers de la saison ce samedi sur la pelouse de l’USL Dunkerque (2-1). Après une entame de rencontre fermée et tactique, le match s’est débloqué juste avant la pause. Zuriko Davitashvili a trouvé Augustine Boakye dans la profondeur et l’attaquant a ajusté Moha Ramos pour ouvrir le score. Le retour des vestiaires a en revanche été beaucoup plus difficile pour les hommes de Ian Cathro. En quelques minutes, Dunkerque a renversé la rencontre sur deux frappes lointaines de Khalil Ayari et Souleymane Keita. Les Verts ont poussé en fin de partie, avec plusieurs situations et une barre transversale trouvée par Boakye dans le temps additionnel, sans parvenir à égaliser.

Cette première défaite met fin à la série de cinq victoires qui avait lancé la saison stéphanoise. Elle n’efface pas le bon départ de l’ASSE, toujours installée en tête de la Ligue 2 avec trois points d’avance sur son dauphin. Elle offre néanmoins un premier avertissement à un groupe qui avait jusque-là réussi à maîtriser ses rencontres.

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Sur le plan individuel, Maxime Bernauer a encore livré une prestation intéressante dans le couloir gauche. Solide défensivement, le latéral a aussi apporté à la relance et aurait pu égaliser en seconde période sans une intervention de Ramos. À l’inverse, Gautier Larsonneur a vécu une soirée plus délicate. Déjà proche de se saisir du ballon à la main hors de sa surface en première période, le gardien stéphanois n’a rien pu faire sur l’égalisation. Son positionnement sur le second but de Keita peut davantage susciter le débat.

Kévin Pedro a choisi la RD Congo

Une nouvelle étape s’ouvre dans la carrière de Kévin Pedro. Après avoir évolué avec les équipes de France de jeunes, le défenseur de 20 ans a choisi de représenter la République démocratique du Congo. Sébastien Desabre l’a convoqué pour la première fois avec les Léopards à l’occasion du rassemblement de septembre. Le Stéphanois y retrouvera notamment Dylan Batubinsika, son ancien partenaire sous le maillot vert.

Cette première convocation récompense la progression du joueur formé à L’Étrat. Installé dans le onze de Ian Cathro depuis le début de la saison, Pedro a gagné du temps de jeu et des responsabilités. Sa polyvalence lui offre également plusieurs possibilités dans une défense où il évolue principalement dans le couloir droit. Cette progression s’inscrit dans la continuité pour Kévin Pedro, prolongé par l’ASSE jusqu’en 2030.

Le passage chez les A représente désormais un nouveau cap. Pour l’ASSE, cette sélection met aussi en valeur le travail réalisé avec un joueur arrivé au centre de formation avant de s’installer progressivement dans le groupe professionnel.

Les statistiques dessinent le profil de l’ASSE

Les premières semaines de compétition permettent également de mieux cerner l’identité de cette équipe. Sur le plan athlétique, l’ASSE affiche la plus haute moyenne de distance parcourue en Ligue 2 avec 108,7 kilomètres par rencontre. Cette donnée illustre l’importance accordée au volume de course dans le projet de Ian Cathro. Áron Csongvai et Tamar Svetlin jouent un rôle central dans ce registre, au sein d’un collectif où plusieurs joueurs dépassent régulièrement les dix kilomètres.

Cette activité se retrouve dans le secteur offensif. Irvin Cardona et Thierno Ballo figurent parmi les joueurs qui multiplient le plus les sprints dans le championnat. Le système stéphanois demande aux attaquants de répéter les courses, d’attaquer la profondeur et de participer au travail sans ballon. Dans l’axe, Csongvai occupe une place importante dans le lancement des séquences, tandis que Svetlin apporte son volume à la récupération et sa capacité à orienter le jeu sous pression.

Les profils défensifs se complètent également. Sohaib Naïr et Julien Le Cardinal privilégient l’efficacité dans les duels. Sur les côtés, Kévin Pedro apporte davantage par ses courses balle au pied quand Maxime Bernauer peut rentrer dans le jeu et utiliser sa qualité de passe. Devant, Zuriko Davitashvili et Jakob Breum proposent des qualités proches dans la création et entre les lignes.

Irvin Cardona occupe enfin une place majeure dans le début de saison des Verts. L’attaquant de 29 ans associe volume de course, présence dans les derniers mètres et participation à la construction. Son influence dépasse ainsi les seuls buts inscrits et constitue l’un des marqueurs du jeu développé par l’ASSE depuis le début du championnat.

Du changement dans le recrutement de la formation

Une page va également se tourner au centre de formation. Après plus de deux décennies passées au service de l’AS Saint-Étienne, Gérard Fernandez s’apprête à prendre sa retraite à 78 ans. Son parcours à L’Étrat l’a conduit à occuper plusieurs fonctions, de l’encadrement technique des jeunes au recrutement pour l’académie. Durant cette période, il a participé à la détection de nombreuses générations de joueurs passés ensuite par le groupe professionnel.

La direction a choisi une solution interne pour préparer la suite. Guillaume Leleu doit prendre la responsabilité du recrutement de la formation. Arrivé à Saint-Étienne la saison dernière après des expériences au LOSC et à Brentford, il était déjà intégré à la cellule stéphanoise. Cette évolution s’inscrit dans la réorganisation du recrutement de l’ASSE.

Dans le même temps, Sacha Esteves rejoint l’organigramme avec une mission consacrée au recrutement de la post-formation. Son arrivée renforce un secteur sur lequel la nouvelle direction travaille depuis sa prise de contrôle du club. L’objectif consiste à identifier des joueurs encore en développement susceptibles de rejoindre progressivement le groupe professionnel.

Ce choix s’inscrit dans la politique de recrutement des jeunes mise en place par Kilmer Sports Ventures. Entre la succession de Gérard Fernandez, la montée en responsabilités de Guillaume Leleu et l’arrivée de Sacha Esteves, l’ASSE poursuit ainsi la réorganisation d’un secteur historiquement important dans son modèle sportif.