Battu à Rodez, l’ASSE enchaîne une troisième défaite mais reste en vie dans la course à la montée directe. Entre espoirs encore permis, infirmerie pleine et interrogations individuelles, les Verts joueront leur saison lors de la dernière journée face à Amiens. Retour sur les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer...

Jamais deux sans trois pour l’ASSE, qui concède une troisième défaite de rang au pire moment de la saison. Ce passage à vide dans l'ultime sprint final aurait déjà pu coûter la montée directe aux Verts si Le Mans s'était imposé. Fort heureusement, les Manceaux ont concédé le nul, préservant le suspense jusqu’à la dernière journée de championnat. Le scénario est clair : en cas de faux pas du Mans et de victoire stéphanoise, le paradis de la montée directe reste accessible !

Hier, les hommes de Montanier se sont inclinés 2-1 face à Rodez. Les Ruthénois ont frappé les premiers sur une contre-attaque fulgurante en début de match, avant de doubler la mise en seconde période. La réduction du score d'Irvin Cardona en fin de rencontre n'a malheureusement pas suffi à donner de l'élan pour arracher l'égalisation. Désormais, tout le destin du club se joue la semaine prochaine, dans un Chaudron qui s'annonce bouillant face à Amiens.

Medhy Lutin Zidee va signer pro

Selon nos informations, le jeune ailier issu de la génération 2008, Zidee va prochainement signer son premier contrat professionnel avec les Verts jusqu’en 2029. Membre de la même génération prometteuse qu'Eymard ou N’Guessan, il est parvenu à s’imposer cette saison, enfin épargné par les blessures. Sa progression constante lui a même valu d'intégrer les entraînements du groupe professionnel à plusieurs reprises ces derniers mois.

Doté de qualités explosives en vitesse et en percussion, son profil rappelle souvent celui de Diego Moreira (Strasbourg). S'il affiche un potentiel certain, le jeune ailier de l'ASSE doit encore parfaire sa technique, notamment dans la précision de ses centres et la finition devant le but. Le club mise sur la patience : il devrait évoluer avec la réserve la saison prochaine afin de s'aguerrir avant de faire ses grands débuts en équipe première.

Qu’arrive-t-il à Gautier Larsonneur ?

Régulièrement cité parmi les meilleurs gardiens de Ligue 2 lors de ses deux premières saisons sous le maillot vert, Gautier Larsonneur se montre beaucoup moins rassurant dans sa cage depuis un an.

Derrière une défense à la dérive, le portier stéphanois a sombré l'an passé en Ligue 1. Toutes ses statistiques étaient en net recul, notamment son taux d'arrêts, où il affichait un rendement inférieur à 77 % des autres gardiens du championnat lors de cet exercice.

De retour en Ligue 2, un championnat qu’il dominait autrefois, il ne parvient toujours pas à stabiliser son arrière-garde. Sa fébrilité sur sa ligne est de plus en plus flagrante. Le seul aspect de son jeu où il reste performant demeure son jeu au pied, qui conserve toute son efficacité dans la relance.

Avalanche de blessures pour l'ASSE

L’ultime journée de championnat s'annonce périlleuse pour l’ASSE, qui devra composer sans plusieurs cadres. Davitashvili, le meilleur buteur stéphanois, sera absent en raison d'une blessure à la cheville. En défense, Chico Lamba a été victime d'une fracture de fatigue, le rendant indisponible. Ce coup dur survient parallèlement à l'absence de Le Cardinal, même si ce dernier devrait jouer lors de l’ultime journée de championnat.

Au milieu de terrain, l'infirmerie est saturée : Tardieu manque toujours à l'appel, Jaber a subi une intervention chirurgicale et le jeune Eymard est sérieusement blessé. Moueffek, déjà forfait à Rodez, reste incertain pour ce sprint final. Pour couronner le tout, Boakye sera suspendu. C'est donc un milieu de terrain totalement dépeuplé qui s'apprête à disputer l'un des matchs les plus importants de la saison.