L’ASSE disputait samedi son premier match de préparation face au FC Biel-Bienne. Le nouveau coach Ian Cathro devait composer avec plusieurs absents et a donc intégré plusieurs très jeunes joueurs à son effectif.

Cette première rencontre a été l’occasion pour deux recrues de se montrer. Sohaib Naïr a pu faire ses premiers pas aux côtés de Julien Le Cardinal tandis que le Danois Jakob Breum était aussi aligné. Les deux se sont montrés à leur avantage et ont été remplacés à la mi-temps, lorsque l’ASSE menait 1-0.

La seconde mi-temps a aussi permis d’apercevoir de nouveaux visages, cette fois issus du centre de formation. Luan Gadegbeku et Kévin Pedro, désormais bien connus du public stéphanois, ont évolué en première mi-temps. Eux et les autres titulaires ont ensuite laissé place à une équipe composée majoritairement de joueurs de la réserve.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

La jeune garde de l'ASSE en action

Ainsi, c’est Alexis Colombet (2008) qui a tenu les cages en seconde période. Le portier était la doublure de Gautier Larsonneur pour cette rencontre, en raison de l’indisponibilité de la nouvelle recrue Mamour Ndiaye. Issiaka Touré ayant rejoint Aubagne et Mateo Houngo-Civier étant blessé, le jeune Alexis Colombet a profité de la situation pour gratter des minutes précieuses pour son développement.

En défense, Axel Dodote (2007) a eu l’opportunité d’occuper le côté droit. Il avait déjà pris part à la préparation l’été dernier. En revanche, le défenseur central Nathan Kasia (2009) a lui effectué sa première avec le groupe professionnel.

Première apparition également pour le virevoltant ailier Medhy Lutin Zidee (2008). Le milieu de terrain Adam Baallal (2007), recruté au Maroc l’hiver dernier, a lui aussi disputé 45 minutes. De son côté Oussama Benkou (2007), arrivé en provenance d’Algérie à la même période, a disputé une grosse vingtaine de minutes. Le latéral Tom Teillol (2008) est lui entré en toute fin de partie.

Enfin, Jebryl Sahraoui (2005) et Enzo Mayilla (2006) ont aussi joué la seconde mi-temps. Les deux jeunes formés au club disposent de plus d’expérience avec les professionnels mais n’ont jamais réussi à passer le cap jusqu’à présent. Enzo Mayilla revient d’un prêt à Aubagne durant lequel il a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives. Il s’est distingué en marquant quelques instants seulement après son entrée en jeu pour le but du 2-0, avant de se blesser en fin de match. Malheureusement, la jeune garde stéphanoise a craqué après la réalisation de Mayilla et a concédé le nul (2-2).

À noter également les 10 premières minutes sous le maillot stéphanois de David Mimbang (2008). La recrue camerounaise arrivée en post-formation devrait être officialisée à ses 18 ans en août.