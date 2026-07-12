Alors que Pierre Ekwah est revenu à l'Étrat mais souhaite toujours quitter l'AS Saint-Étienne, les supporters restent loin d'être unanimes sur un éventuel retour dans le groupe de Ian Cathro. Le sondage lancé par Peuple Vert révèle une tendance nette : une majorité ne souhaite pas revoir le milieu de terrain sous le maillot vert.

Le feuilleton Pierre Ekwah est loin d'être terminé. Revenu de son prêt à Watford, le milieu de terrain reste sous contrat avec l'ASSE jusqu'en 2028. Pourtant, la situation demeure bloquée. Le joueur souhaite toujours quitter le Forez, tandis que les dirigeants stéphanois ne semblent pas disposés à le laisser partir à n'importe quel prix. Dans ce contexte, nous avons souhaité prendre le pouls des supporters.

Les supporters penchent vers un départ de Pierre Ekwah

À la question "Seriez-vous prêts à revoir Pierre Ekwah porter le maillot Vert pour la saison à venir ?", plus de 1 100 supporters ont déjà répondu. Le résultat est sans appel, même s'il reste à nuancer. 52,1 % des votants répondent non, contre 32,5 % qui se disent favorables à son retour. Les 15,4 % restants préfèrent ne pas se prononcer. Autrement dit, une majorité des supporters ne semble pas souhaiter voir ce dossier repartir pour une nouvelle saison.

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Le contexte pèse forcément dans les votes

Difficile d'analyser ce résultat sans revenir sur les douze derniers mois. L'été dernier, l'ASSE avait levé l'option d'achat prévue dans le prêt de Pierre Ekwah. Le milieu de terrain, lui, n'avait jamais souhaité poursuivre l'aventure en Ligue 2. S'en était suivi un long bras de fer, le joueur refusant de reprendre l'entraînement collectif avant d'être finalement prêté à Watford lors du mercato hivernal.

Aujourd'hui, les positions n'ont pratiquement pas évolué. Pierre Ekwah veut toujours partir. L'ASSE, de son côté, entend défendre ses intérêts financiers et sportifs. Huss Fahmy ne cache pas qu'il considère toujours le joueur comme un élément capable d'apporter à l'effectif d'Ian Cathro. Dans ces conditions, le sondage reflète sans doute autant le souvenir d'un conflit appru comme un manque de respect vis-à-vis de l'ASSE que le niveau sportif du joueur.

Un débat loin d'être tranché

Le résultat ne signifie pas que les supporters remettent en cause les qualités de Pierre Ekwah. Lors de son passage dans le Forez, le milieu a souvent montré sa capacité à casser des lignes, à gagner des mètres balle au pied et à imposer son impact physique.

En revanche, beaucoup semblent estimer qu'un nouveau départ sur les mêmes bases serait difficilement viable. Comment reconstruire avec un joueur qui affiche publiquement sa volonté de quitter le club ? À l'inverse, faut-il se priver d'un élément au potentiel reconnu si aucune offre satisfaisante n'arrive sur le bureau des dirigeants ? C'est toute la complexité du dossier. Des situations déjà entrevues du côté de l'ASSE. On se souvient de l'affaire Piquionne ou du bras de fer engagé par Dimitri Payet avant finalement d'être rattrapé par Galtier qui le réintégrera au groupe.

Une chose apparaît en revanche dans ce sondage : si l'ASSE décidait finalement de conserver Pierre Ekwah malgré son souhait de départ, Ian Cathro devrait inévitablement convaincre une partie du Peuple Vert. Et ce sera certainement plus compliqué que de convaincre le joueur de rester au club !