Les Verts de Sylvain Gibert lançaient leur saison ce vendredi en corse pour un Gallia club Lucciana-ASSE qui se jouait à 17h. Résumé.

Après une préparation qui s'est soldé par un 2-2 à Espaly le week-end dernier, les coéquipiers, du nouveau buteur Lamine Sonko, débutaient leur championnat en Corse proche de Bastia, Borgo. Avec une préparation encourageante soldée par une troisième place au tournoi de Ploufragan, une victoire contre Servette et une défaite contre Andrézieux 2-1, l'ASSE doit désormais confirmer en compétitions officielles.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Lavalée - Teillol, Mbambi, Mnemoi, Lengue - Depalle, Rised, Moulin, - Reynaud, Sonko.

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Sont entrés en jeu : Cheikh, Toty, Traore, Benkou.

Résumé de la rencontre

C'était un match délicat pour lancer la saison. Finalement, les deux équipes auraient pu l'emporter. Dans une première mi-temps plutôt équilibré, les Verts ont eu des opportunités mais les locaux également. Durant le second acte, la fatigue s'est fait sentir des deux côtés et les équipes ont eu de la peine pour emballer le match.

Plusieurs fois, Lucas Lavalée s'est montré à son avantage pour intervenir sur les situations chaudes. Lamine Sonko a lui aussi été très à son avantage et précieux dans son jeu dos au but pour servir de point d'ancrage. Finalement, sur la toute dernière action du match, les joueurs de Sylvain Gibert auraient pu s'offrir le scénario parfait. Mylan Toty déborde et voit Lamine Sonko et Issam Cheikh dans la surface. Malheureusement, ils joueront mal cette supériorité numérique et ne marqueront pas le but qui aurait pu tout changer. Score final, 0-0 dans ce premier match de l'équipe réserve ! Un bon point malgré tout !

Le dimanche 6 septembre se jouera la seconde rencontre de cette saison, la première pour l'ASSE à domicile. Les Verts joueront contre Riviera FC (club du sud de la France en Côte d'Azur) à l'Etrat à 15h.