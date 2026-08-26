Le championnat a repris depuis déjà plus de trois semaines en Ligue 2. les Verts pointent pour le moment à la première place avec 9 points pris en trois rencontres. Si les hommes d'Ian Cathro sont donc déjà sur le pont depuis début août, la formation vient elle de commencer sa saison le week-end dernier. Les U19 de l'ASSE étaient opposés à ceux de l'Olympique de Marseille dimanche.

Alors que les U17 Nationaux se sont imposés sur le score de 4-1 face à Istres, les U19 n'ont pu faire mieux qu'un nul à Marseille (2-2). Il s'agit toutefois d'un résultat plus qu'encourageant au vu de l'opposition.

La feuille de match

Marseille 2-2 ASSE

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U19 National (J1), ce dimanche 23 août

Mi-temps : 1-0

Buts : Baha (41e, 85e) pour Marseille; Mendy (56e), Rised (86e) pour l’ASSE

ASSE : Colombet - Lengi, Assoumani, Jolivet, Marliac - Mendy, Mouton, Gary - Vibert, Bijot, Toty. Entrés en jeu : Akil, Rised, S. Fuleki. Entraîneur : Frédéric Dugand.

La réaction du coach

Les mots de Frédéric Dugand après la rencontre, au micro d'asse.fr : "C'est vraiment un bon point ! L'équipe a été très à l'écoute du plan de jeu, généreuse, talentueuse aussi. Les entrants ont également été dans l'esprit. Mine de rien, revenir deux fois au score contre une grosse équipe marseillaise, ce n'est pas rien. Même si nous n'avons pas eu la possession, nous avons répondu en termes d'occasions pures. C'est un point plus qu'encourageant, pris avec les valeurs stéphanoises de courage et d'abnégation. Même si c'est à confirmer bien sûr !"

Ci-dessous, veuillez retrouver les deux buts stéphanois inscrits durant ce match. Des réalisations signées Oswaldo Mendy et Nils Rised.