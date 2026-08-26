Réunie ce mercredi 26 août, la commission de discipline de la LFP a prononcé différentes sanctions suite à la troisième journée de Ligue 2 et à la première journée de Ligue 1. Voici toutes les décisions.

En Ligue 2, seule une équipe s’est vu écoper d’un carton rouge ce week-end. Face à Laval, Metz a longtemps été mis en difficulté. Après l’ouverture du score de Maggiotti en début de second acte, Fall a permis aux siens d’espérer renverser la rencontre à dix minutes du terme. Malheureusement pour les Lorrains, ils ont terminé à dix quelques instants plus tard.

Auteur d’une faute sur une tentative de contre des Tangos, Idris Mohamed a écopé de son second avertissement de la rencontre et a été expulsé par Gaël Angoula. Le messin attendait de connaître la sanction qui lui a été infligée par la LFP

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Du côté de l’élite, les arbitres ont été contraints de sortir un carton rouge lors des deux premières affiches de la saison. Mené 1-0 au Vélodrome, Strasbourg ne s’est pas facilité la tâche à l’heure de jeu. La faute de Samir El Mourabet a fait l’objet d’une intervention du VAR et lui a valu une expulsion. Le RCSA a ensuite sombré et l’OM s’est imposé 4-0 pour prendre la tête de la Ligue 1.

Également mené 1-0 avant de finir à dix, Auxerre a sombré après l’expulsion de Christ Makosso. Peu après la demi-heure de jeu, l’AJA s’est retrouvée à dix sur la pelouse de Bollaert. Le RC Lens a ensuite pu dérouler et prendre le large en seconde période. Les coéquipiers de Florian Thauvin ont largement dominé l’équipe de leur ex-coach, Will Still (5-2).

Les décisions de la LFP de ce 26 août

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a statué sur différents dossiers :

Réunie le 26 août 2026, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :