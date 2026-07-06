L'ASSE a entamé sa préparation estivale depuis le 1er juillet. C'est avec un groupe décimé que Ian Cathro doit pour le moment composer. Parmi les joueurs présents, plusieurs jeunes formés au club tentent de séduire le nouveau staff en place. Peuple-Vert fait le point sur leur situation.

Les Verts ont lancé plusieurs joueurs issus du centre de formation la saison dernière. On pense notamment à Kévin Pedro (20 ans), qui s'est imposé comme un titulaire en puissance au poste de latéral droit. Luan Gadegbeku (19 ans) s'est aussi illustré lors des barrages de fin de saison. Les deux joueurs sont évidemment présents à l'entraînement ces derniers jours.

Eux aussi lancés la saison dernière, Paul Eymard (18 ans) et Nadir El Jamali (19 ans) sont bien à l'Etrat. Les deux jeunes sont toutefois en phase de reprise après leur blessure respective. Un retour à 100% ne devrait pas intervenir avant encore au moins la fin du mois de juillet. Marten-Chris Paalberg (17 ans), recrue estonienne arrivée en post-formation il y a six mois, est lui aussi en reprise. Il est envisagé par le board stéphanois comme la troisième option à la pointe de l'attaque pour la saison à venir.

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Nathan Kasia, Medhy Lutin et David Mimbang : les petits nouveaux de l'ASSE

Alors que la plupart des jeunes convoqués pour la reprise disposent déjà d'une expérience en séances d'entraînement avec les professionnels, trois éléments vont découvrir réellement les exigences de l'étage du dessus. Arrivé dans le Forez en U16 il y a deux ans, Nathan Kasia entame sa dernière année de formation à l'Etrat. Le défenseur central est cependant le plus précoce de sa génération à l'ASSE et a donc été convié à intégrer le groupe professionnel en ce mois de juillet. Il espèrera prendre part aux matchs amicaux malgré le nombre important de joueurs présents à son poste.

De son côté l'ailier Medhy Lutin (18 ans) vient de signer professionnel jusqu'en 2029, après trois années au Centre sportif Robert-Herbin. Son profil ultra percutant séduit en interne mais les blessures ont souvent empêché une progression linéaire. L'objectif sera pour lui que le corps tienne durant les prochaines semaines afin de pouvoir prouver son talent au nouveau staff.

Enfin, c'est le Camerounais David Mimbang (17 ans) qui découvre également le très haut niveau. Venu en stage quelques semaines la saison dernière, il ne sera officialisé par l'ASSE qu'une fois sa majorité atteinte en août. Impressionnant au milieu de terrain lors de sa venue, le club mise beaucoup d'espoirs sur lui.

Enzo Mayilla revient de prêt, chemin inverse pour Axel Dodote ?

Un autre jeune joueur a lui fait son retour ces derniers jours. Il s’agit d’Enzo Mayilla (20 ans), qui sort d’une saison en prêt à Aubagne Air-Bel en National 1. Sa saison a été irrégulière mais lui a permis de découvrir un niveau plus intéressant dans le monde seniors.

À notre micro, son ancien coach Gabriel Santos se montrait élogieux en janvier dernier : « Il a 19 ans et quand je vois ce qu’il m’a apporté jusqu’à maintenant, je le vois jouer en Ligue 1 un jour bien sûr. » Après avoir fini la saison avec 6 buts et 2 passes décisives, il tentera de se faire sa place à l’ASSE. Le nouveau staff tranchera sur son cas dans les semaines à venir mais sa saison en National 1 n’offre pas vraiment de garanties.

Dans l’autre sens, c’est Axel Dodote qui pourrait quitter les Verts en prêt. Présent à l’entraînement comme Enzo Mayilla, le défenseur central est sollicité par Le Puy Foot et un club de Ligue 2 évoluant dans le sud de la France. À suivre.

Adam Ballal et Jebryl Sahraoui : l'entrejeu de la réserve de l'ASSE débarque chez les professionnels

Enfin, ce sont deux milieux de terrain de la réserve qui ont été appelés à la reprise des professionnels. Après avoir mis du temps à revenir d’une grosse blessure, Jebryl Sahraoui (21 ans) reprend du rythme et tentera de se montrer. Dans le même registre, Luan Gadegbeku part cependant avec une énorme longueur d’avance.

En ce qui concerne Adam Baallal (18 ans), le Marocain arrivé l’hiver dernier à la cote et avait même été appelé sur le banc des professionnels en fin de saison dernière à Rodez. Il aura une carte à jouer d’autant plus que Paul Eymard est actuellement blessé.

Crédit photo : asse.fr