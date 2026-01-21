Les jeunes Verts ont frappé fort à Toulouse. En U19 National, la formation de l’ASSE s’est imposée au terme d’un match spectaculaire (2-4), confirmant sa belle dynamique et son ambition cette saison. Visionnez les 4 buts de l'ASSE de cette rencontre en vidéo.

L’ASSE abordait ce déplacement à Toulouse avec confiance. Invaincus depuis cinq rencontres, les joueurs de Frédéric Dugand voulaient lancer leur année 2026 de la meilleure des manières. Face à un concurrent direct, les intentions étaient claires. Jouer. Presser. Imposer le rythme.

Dès l’entame, les deux équipes affichent un visage offensif. Le jeu est ouvert. Les Verts se montrent rapidement dangereux. Leur maîtrise collective finit par payer. Sur un corner frappé par Rayan Aït Amer, une combinaison répétée à l’entraînement fait la différence. Nathan Mouton surgit et ouvre le score (0-1, 17e).

Saint-Étienne domine. Se crée des occasions. Mais manque d’efficacité. Et Toulouse va en profiter. Presque contre le cours du jeu, les locaux renversent la situation avant la pause. Akpakoun égalise d’abord (1-1, 36e). Puis Frechingues donne l’avantage aux Toulousains juste avant la mi-temps (2-1, 40e). Cruel scénario pour des Verts pourtant entreprenants.

Les jeunes Verts ne lâchent rien à Toulouse

Au retour des vestiaires, la physionomie ne change pas. Les Verts repartent à l’attaque. Avec patience. Avec méthode. Le bloc stéphanois fait reculer Toulouse. Les changements apportent du sang neuf.

À vingt minutes du terme, l’ASSE est enfin récompensée. Fraîchement entré, Matheis Piskor délivre une passe en retrait parfaite. Sonny Yvars ajuste et remet les deux équipes à égalité (2-2, 70e). Un but mérité. Et un tournant dans la rencontre.

Portés par cette égalisation, les jeunes Verts poussent. Refusent le nul. Veulent plus. Leur détermination est totale. Dans les dernières secondes du temps réglementaire, l’ASSE frappe encore. Sonny Yvars décale Matheis Piskor, qui conclut avec sang-froid (2-3, 89e). Le banc explose. Les Verts ont renversé Toulouse.

Une victoire précieuse pour la formation de l’ASSE

Le scénario devient fou dans le temps additionnel. Toulouse obtient un corner. Même le gardien monte. Mais les Verts restent lucides. Maël Massé intercepte le ballon et relance immédiatement vers Melvin Bijot. L’attaquant file au but et ne tremble pas. Le quatrième but scelle définitivement la rencontre (2-4, 90e).

Cette victoire est plus qu’un simple succès à l’extérieur. Elle confirme la solidité mentale du groupe Formation. Elle récompense un projet de jeu ambitieux. Et elle permet aux jeunes Verts d’intégrer le top 5 du classement U19 National.