Entraîneur de l'ASSE pendant plus de sept saisons, Christophe Galtier officie désormais en Arabie saoudite du côté du NEOM SC. Après une défaite face à Al Shabab mercredi, le Français a dégoupillé contre l'arbitrage en conférence de presse.

Trop c'est trop pour Christophe Galtier ! À la tête de l'ASSE entre le 16 décembre 2009 et le 30 juin 2017 pour ce qui correspond à la dernière période dorée des Verts au 21e siècle, avec la Coupe de la Ligue 2013, des tops 6 réguliers et le retour en coupe d'Europe, le natif de Marseille a laissé une trace indélébile dans l'histoire moderne stéphanoise. De quoi, pour certains, faire du troisième homme ayant entraîné le plus de fois l'ASSE (283 matches) une légende vivante du club.

Depuis, Galtier est passé par Lille (décembre 2017 - juin 2021), où il a remporté la Ligue 1 (2021), Nice (saison 2021-2022) et le Paris Saint-Germain (saison 2022-2023), avec un nouveau titre de champion de France et un Trophée des champions dans la poche.

Une défaite au goût amer pour Galtier

Le technicien français s'est ensuite illustré loin de l'Europe, au Moyen-Orient, où il a officié à Al-Dulail (Qatar) d'octobre 2023 à juin 2025, avant d'atterrir l'été dernier sur le banc du NEOM SC, club saoudien aux folles ambitions. Promu en D1 mais avec dans son effectif des joueurs aux CV clinquants tels qu'Alexandre Lacazette, Marcin Bulka (blessé), Saïmon Bouabré, Nathan Zézé ou encore Saïd Benrhama, l'ancien technicien stéphanois peine à faire décoller son équipe, neuvième de Saudi Pro League.

Mercredi 14 janvier, le NEOM SC était en déplacement sur le terrain d'Al Shabab (3-2), où il a concédé sa sixième défaite de la saison (pour six victoires et deux nuls). Un résultat amer que Galtier n'a pas digéré, fustigeant en conférence de presse l'arbitre de la rencontre, M. Hussein Al-Hunfsh. "Je ne suis pas un bébé. J’entraîne depuis 20 ans et ce que j’ai vu aujourd’hui est inacceptable, s'est plaint le coach du NEOM SC. Comme la dernière fois à domicile (défaite 0-1 face à Al-Fateh), il y a une grosse faute et penalty sur Luciano Rodríguez en plus d’un carton rouge mais l’arbitre ne va même pas voir la VAR."

"Une honte, pas pour moi, mais pour le championnat"

Une frustration claire, avant que l'ancien défenseur n'enchaîne en regrettant une image dégradée de la Saudi Pro League. "Aujourd’hui, c’est une honte, pas pour moi, mais pour le championnat ! Il y a une main du joueur, même si elle est positionnée de cette manière, elle se dirige vers le poteau du but. Et là encore, l’arbitre ne va pas à la VAR pour vérifier, s'est-il plaint. Les arbitres doivent respecter NEOM. Depuis six mois que je suis ici, ce qu’il s’est passé lors de nos 2 derniers matchs est une énorme honte ! »

🎙️Christophe Galtier furieux en conférence de presse contre l’arbitrage après la défaite de NEOM S.C. (3-2) face à Al Shabab 😡 « Je ne suis pas un bébé. J’entraîne depuis 20 ans et ce que j’ai vu aujourd’hui est inacceptable. Comme la dernière fois à domicile, il y a une… pic.twitter.com/DeekZwjeVx — SPL 🇸🇦 (@ActuSPL) January 15, 2026

Un énervement palpable pour l'ancien entraîneur de l'ASSE, alors qu'en cas de succès sur les deux dernières rencontres, son équipe aurait pu s'accrocher au top 6. À dix points du top 3, qualificatif pour la Ligue des champions d'Asie, et avec onze points d'avance sur la zone rouge, le NEOM SC est coincé dans le ventre mou.