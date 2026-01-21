L'ASSE ne surnage pas en Ligue 2 cette saison. Loin de là. Bien que les Verts aient conservé leurs meilleurs éléments et investit plus de 20 millions d'euros l'été dernier, ils devront batailler pour retrouver la Ligue 1. Plusieurs joueurs sont en-dessous des attentes. Les données de JLB Data Football dévoilent le 15 meilleurs joueurs de Ligue 2 après 19 journées. Seulement deux stéphanois y figurent.

JLB Data Football a dévoilé cette semaine le top 15 des meilleurs éléments de Ligue 2. Une mise à jour après 19 journées où on retrouve deux joueurs de l'ASSE. C'est peu pour une équipe qui devait imposer son jeu avec des moyens largement supérieurs à toutes les autres écuries du championnat.

Le premier et meilleur stéphanois n'étonnera personne puisqu'il s'agit de Zuriko Davitashvili. Le géorgien confirme qu'il est à son aise en Ligue 2, un championnat qu'il connait bien depuis ses années bordelaises. Meilleur buteur de l'ASSE avec 8 réalisations, il s'est imposé comme l'un des facteurs X de son équipe.

Plus surprenant pour les supporters stéphanois, le seul autre joueur de l'ASSE qui ressort n'est autre que Joao Ferreira. Le latéral portugais a pourtant fait l'objet de bon nombre de critique. trop souvent suffisant, il a manqué de concentration à plusieurs reprises. Ce qui a côuté des points à l'ASSE. La dernière en date face au Red Star par exemple. Au-delà de ces imprécisions qui nopircisse très clairement son bilan, Ferreira est absent depuis novembre. De retour à l'entrainement collectif cette semaine, il devrait figurer dans le groupe face à Reims.

Top Joueurs Ligue 2 - J19 (2025/2026)

(Minimum 500 minutes jouées)

G. Yassine – Ailier pur (Winger) – Strasbourg

Note : 7.57 (877 min) T. Savanier – Milieu offensif créateur – Montpellier

Note : 7.42 (1263 min) M. Detourbet – Ailier intérieur/inversé – Troyes

Note : 7.37 (985 min) K. Bamba – Milieu offensif travailleur – Clermont

Note : 7.33 (1353 min) Z. Davitashvili – Ailier intérieur/inversé – Saint-Étienne

Note : 7.29 (1250 min) T. Bentayeb – Attaquant presseur (Pressing forward) – Troyes

Note : 7.27 (818 min) T. Diarra – Ailier intérieur/inversé – Reims

Note : 7.23 (685 min) J. Evan's – Latéral offensif/moderne – Rodez

Note : 7.21 (1425 min) J. Benet – Milieu défensif hybride (6-8) – Grenoble

Note : 7.20 (1329 min) R. Lutin – Meneur de jeu avancé (10) – Amiens SC

Note : 7.19 (1180 min) João Ferreira – Latéral offensif/moderne – Saint-Étienne

Note : 7.14 (1002 min) J. Assoumou – Ailier intérieur/inversé – Troyes

Note : 7.14 (1165 min) M. Ifnaoui – Ailier pur (Winger) – Troyes

Note : 7.12 (1471 min) C. Jullien – Défenseur central stoppeur – Montpellier

Note : 7.12 (1069 min) T. Teuma – Milieu offensif créateur – Reims

Note : 7.12 (1119 min)

Données fournies par JLB DATA FOOTBALL.sur la Ligue 2