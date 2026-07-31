L'ASSE a lancé son tournoi de Ploufragan ce vendredi. Opposés à Hambourg à 10 heures, les joueurs de Sylvain Gibert ont livré une prestation sérieuse et appliquée pour décrocher une courte, mais précieuse, victoire (1-0). Les jeunes Stéphanois ont fait preuve de solidité défensive et d'efficacité offensive, de quoi débuter cette compétition estivale de la meilleure des manières avant d'enchaîner, quelques heures plus tard, avec une seconde rencontre face à Bournemouth. Des rencontres suivis grâce au live de Poteaux-carrés.

Aligné au coup d'envoi, le onze stéphanois était composé de Colombet dans les buts, Teillol, Mnemoi, Gueye Mourtada et Lengue en défense, Depalle et Mimbang dans l'entrejeu, tandis que Reynaud, Sonko, Cheikh et Agesilas animaient le secteur offensif. Vibert, Toty, Traore et Konte sont entrés en jeu durant le second acte.

La rencontre s'est rapidement révélée très équilibrée. Face à une formation allemande athlétique, les Verts ont dû faire preuve de patience pour trouver la faille. Celle-ci est finalement venue d'une magnifique inspiration de Maxime Lengue. Le défenseur stéphanois a délivré un centre parfaitement ajusté à destination de Lucas Reynaud (portrait ici). La nouvelle recrue n'a laissé aucune chance au gardien adverse et a inscrit son premier but sous le maillot de l'ASSE.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

💪 Un Tournoi de Ploufagran bien lancé pour le groupe Réserve de Sylvain Gibert ! 💚 Les jeunes Verts ont battu Hambourg 🇩🇪 grâce à un unique but signé Lucas Reynaud (1-0) ! 👏 pic.twitter.com/9Z5SPHS5pJ — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 31, 2026

Malgré plusieurs situations intéressantes de part et d'autre, le score n'évoluera plus. Hambourg pensait pourtant arracher l'égalisation dans les derniers instants de la rencontre, mais le but allemand a finalement été refusé pour une position de hors-jeu.

Victoire de l'ASSE contre Hambourg, place à Bournemouth

XI de départ : Colombet - Deville, Gueye Mourtada, N. Mouton, Lengue - Depalle, Traore - Toty, Sonko, Cheikh, Reynaud.

L'entame de match est anglaise, Bournemouth met une grosse intensité. Malgré cela, les Verts vont toucher la barre suite à une reprise de la tête sur corner. Finalement, les anglais vont marquer avant la pause sur penalty, Alexis Colombet est pris à contre-pied. 1-0, c'est le score à la pause ! Vibert et Mimbang entrent en jeu pour changer l'issue de cette rencontre. Mylan Toty, inspiré, obtient un penalty que Lucas Reynaud va transformer. 1-1, les Verts sont à nouveau dans le match.

Péno obtenu par Toty et transformé par Reynaud

ASSE 1 - Bournemouth 1 pic.twitter.com/PVPsGIUGCy — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) July 31, 2026

Agesilas et Konte entrent pour faire basculer le match en faveur des stéphanois qui sont dominateurs lors de ce second acte. En vain, il faudra passer par les tirs au but en version "mort subite". À ce jeu, ce sont les stéphanois qui l'emportent (2-1) ! Konte et Vibert transforment !