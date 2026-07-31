Un « Allez les Verts ! » peut en cacher un autre. Avant que le tube mythique de Monty ne s'empare de Geoffroy-Guichard en 1976, un premier chant du même nom faisait vibrer le Chaudron. Retour sur cette histoire méconnue de l'ASSE révélée par L'Équipe, entre hymne oublié et succès populaire vieux d'un demi-siècle.

Lors des récentes célébrations du 50ᵉ anniversaire de l'épopée de 1976, l'histoire d'un premier tube oublié a réorienté les projecteurs. En 1974 ou 1975, Louis Grolet, baryton des Amis réunis à Saint-Étienne, écrit une marche en l'honneur de l'ASSE sous l'impulsion de proches du président Roger Rocher.

« Ce n'est pas sa meilleure composition : c'est pompeux, un peu martial », concède aujourd'hui son fils Frédéric.

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Avant Monty, un premier hymne méconnu pour soutenir l'ASSE

Diffusée pour la première fois le 19 mars 1975 lors du quart de finale retour de Coupe d'Europe face à Chorzow (2-0), la chanson s'accompagnait même de paroles imprimées sur des porte-voix en carton distribués aux supporters. Mais ce morceau n'aura qu'une courte vie : la vague Monty allait bientôt tout balayer sur son passage. L'ASSE avait trouvé son hymne

1976 : Le coup de génie dans les embouteillages

Le 16 avril 1976, deux jours après la qualification stéphanoise pour la finale de Glasgow, le chanteur Monty se retrouve bloqué dans les embouteillages parisiens. Pour passer le temps, il adapte les paroles de l'un de ses titres sur un coup de tête : « Hello » devient « Allez » et la suite coule de source.

Enregistré dès le lendemain avec une quinzaine de passants recrutés dans la rue pour assurer les chœurs, le titre est rapidement diffusé sur RTL et Antenne 2. Le succès est fulgurant pour encourager l'ASSE :

4 millions d'exemplaires vendus au total.

Disque d'or à Noël 1976 (soit 1 million de disques écoulés à l'époque).

N°1 du hit-parade en mai 1976.

« Monty était le premier à faire une vraie chanson sur une équipe de football. Ça nous a surpris. Quand on entendait le public l'entonner spontanément dans les tribunes, on se sentait presque pousser des ailes », se rappelle l'ancien défenseur stéphanois Christian Lopez.

Un patrimoine toujours vivant à Geoffroy-Guichard

Cinquante ans plus tard, si le style musical reste ancré dans les années 1970, le morceau résonne encore à chaque entrée des joueurs dans le Chaudron. Les différentes tentatives de remix (dont un duo récent avec MC Pampille) n'ont jamais remplacé l'original, auquel les supporters restent viscéralement attachés.

Pendant ce temps, la mémoire du premier hymne oublié de l'ASSE continue de vivre : Frédéric et Jean-Pierre Grolet ont prévu de réenregistrer la marche initiale de leur père pour en offrir la partition et la bande au Musée des Verts. De quoi enrichir un peu plus la grande histoire culturelle de l'ASSE !