L'ASSE continue de préparer son avenir avec une politique de recrutement tournée vers les jeunes talents. Les dirigeants stéphanois multiplient les opérations de détection aux quatre coins de la France afin d'attirer les meilleurs profils avant qu'ils n'explosent. Une stratégie qui vient de porter ses fruits avec une nouvelle arrivée très prometteuse.

L'AS Saint-Étienne continue d'investir sur l'avenir. Le club stéphanois a sécurisé la signature de Magassa El Hadj Housseine, un jeune milieu de terrain, de la génération 2012 et promis à un bel avenir. Formé à l'Espérance Sportive de Sartrouville avant de rejoindre le Racing, le joueur évoluait cette saison en U14 Régional 1 lors de la saison 2025-2026. Son arrivée illustre une nouvelle fois la volonté des Verts de détecter très tôt les meilleurs profils en région parisienne.

Centre de formation ASSE : un milieu moderne et complet

Magassa El Hadj Housseine possède un profil particulièrement recherché. Milieu de terrain box-to-box, il se distingue par sa capacité à répéter les efforts dans les deux surfaces tout en conservant une réelle qualité technique.

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À l'aise ballon au pied, il affiche également une excellente vision du jeu et une qualité de passe qui lui permet de casser les lignes. Des qualités qui ont rapidement attiré l'attention des recruteurs stéphanois, convaincus par son potentiel de développement.

À partir du mois de juillet, le jeune joueur intégrera le centre de formation de l'ASSE où il évoluera sous les ordres de Kevin De Jesus avec les U16. Une nouvelle étape importante dans son apprentissage.

Un recrutement préparé de longue date

Ce dossier est le fruit d'un important travail de détection. L'ASSE a notamment pu s'appuyer sur les excellentes relations entretenues avec Badaoui Ahmed, manager de l'Espérance Sportive de Sartrouville, dont le travail de formation est une nouvelle fois salué.

Le recrutement a également été piloté par Jean-Claude Anquetil (portrait ici), scout stéphanois chargé de la région parisienne. Une mission de terrain qui permet régulièrement au club du Forez d'identifier les meilleurs jeunes talents franciliens avant de les attirer dans son centre de formation.

Avec la signature de Magassa El Hadj Housseine, l'ASSE confirme sa stratégie de miser sur des joueurs à fort potentiel capables de poursuivre leur progression dans un environnement réputé pour la qualité de sa formation. Un dossier qui pourrait, à terme, porter ses fruits pour les Verts.