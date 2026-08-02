Arrivé à l'ASSE la saison dernière, Oussama Benkou poursuit son apprentissage au sein du club stéphanois. Actuellement éloigné des terrains, le jeune défenseur algérien conserve toutefois le même objectif : poursuivre sa progression et convaincre les dirigeants des Verts de lui offrir un premier contrat professionnel.

L'été dernier, Oussama Benkou a intégré le centre de formation de l'ASSE avec l'ambition de franchir un nouveau palier dans sa jeune carrière. Régulièrement observé par le staff technique, le défenseur central international U20 algérien a même eu l'occasion de participer à la préparation estivale des professionnels. Ian Cathro et son staff l'avaient notamment retenu lors de la rencontre amicale disputée face à Bienne.

Depuis, le jeune joueur poursuit son parcours avec le groupe réserve dirigé par Sylvain Gibert. Malheureusement, une blessure l'empêche actuellement de défendre ses chances. Une absence qui l'a notamment privé du tournoi de Ploufragan, disputé ce week-end par les jeunes Stéphanois.

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Oussama Benkou ne cache pas ses ambitions avec l'ASSE

Avant cette période d'indisponibilité, le joueur s'était confié sur son état d'esprit. Après un séjour en Algérie auprès de sa famille, il avait retrouvé le chemin de l'entraînement avec une motivation intacte.

« Je suis de retour à l'entraînement avec Saint-Étienne après une courte pause que j'ai mise à profit pour rendre visite à ma famille en Algérie. »

Le défenseur avait également évoqué le travail effectué au quotidien au sein du club.

« Nous sommes en pleine préparation et nous travaillons dur sous la direction du staff technique de Saint-Étienne afin de réaliser une belle saison. »

Un contrat professionnel dans le viseur de Benkou

À seulement quelques semaines du début de la saison, Oussama Benkou semble avoir les idées claires. Son objectif est simple : continuer à progresser afin de se rapprocher durablement du groupe professionnel.

« Mon objectif est toujours de progresser, de continuer à travailler et d'acquérir de l'expérience au plus haut niveau afin d'être à la hauteur de la confiance que le club place en moi. »

Interrogé par le média Maghreb Foot au sujet de son avenir, le défenseur s'est montré particulièrement prudent.

« J'ai signé un contrat en milieu de saison dernière, et maintenant je me concentre pleinement sur mon travail, comme je vous l'ai déjà dit. »

L'ASSE suit avec attention l'évolution de ce joueur prometteur. Malgré ce contretemps physique, Oussama Benkou espère revenir rapidement à la compétition afin de démontrer toute l'étendue de son potentiel. Un objectif qui pourrait lui permettre de franchir un cap important dans les prochains mois.