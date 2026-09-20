La réserve de l'ASSE jouait sa troisième rencontre de championnat à Berre chez le leader qui comptait deux victoires en autant de matchs. Pour les Verts, il s'agissait de trouver la faille et l'emporter après deux premières rencontres soldées sur le même score nul et vierge (0-0). Résumé de la rencontre jouée ce samedi à 18h30.

Sur le site officiel du club, Sylvain Gibert s'est montré frustré du resultat final de la dernière rencontre de championnat contre le FC Riviera (0-0) : "Le gros regret du match est de ne pas concrétiser notre bonne première mi-temps. Ça aurait changé le scénario de cette partie en incitant notre adversaire à sortir ensuite. On a manqué d'agressivité dans ces trente derniers mètres et on est peut-être trop gentils dans la zone de vérité. On se doit d'être plus pragmatiques. Ce qui est encourageant, c'est qu'on se crée des occasions. Maintenant, il s'agit de prendre de la confiance offensivement ! Avec le travail, ça finira par tourner."

La compo de l'ASSE

XI de départ : Lavalée - Teillol, Mnemoi, Mourtada Gueye, Lengue - Dhaoui, Depalle - Cheikh, Reynaud, Sonko, Toty.

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Sont entrés en jeu : Benkou, Traore, Mendy, Konte.

Résumé de la rencontre

Dans un match fermé et dans un contexte hostile (7 cartons jaunes), c'est d'abord à l'heure de jeu que les Verts vont céder sur une des premières grosses occasions des locaux. 1-0 pour Berre l'Etang.

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Les Verts tentent le tout pour le tout pour revenir. Ils se procurent deux occasions qui auraient pu faire changer le cours de ce match comme sur ce centre de Lucas Reynaud où Etienne Mendy voit sa tête miraculeusement repoussée par le gardien adverse. Il n'en fut rien.

Et en toute fin de match, les locaux vont doubler la mise sur penalty. Le joueur de Berre va inscrire une panenka qui va seller l'issue de ce match. 2-0 pour la réserve qui concède sa première défaite de la saison. Les Verts sont 13e sur 14 après trois journées de championnat et n'ont toujours pas inscrit le moindre but.

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Dans deux semaines, les coéquipiers de Mourtada Gueye recevront le samedi à 16h FC Rousset à l'Etrat.

"Il faut que l’on soit plus agressifs et plus efficaces dans les deux surfaces. C’est ce qui nous fera grandir"

"Le sentiment qui prédomine est la déception de ne pas ramener de points dans un match très équilibré, regrette Sylvain Gibert, où il y a eu peu de situations des deux côtés. Encore une fois, la différence se fait sur le réalisme. Quand Berre s’est procuré des situations, profitant de nos erreurs, ils les ont concrétisées. Inversement, même si on a eu trop peu de situations à mon goût, deux ont été sauvées sur la ligne. Ce sont nos défauts. Il faut que l’on soit plus agressifs et plus efficaces dans les deux surfaces. C’est ce qui nous fera grandir. Mais si on n’en veut pas se retrouver rapidement dans une situation comptable délicate, il faudra que l’on gagne vite en maturité et en agressivité pour concrétiser ces temps forts."

Crédit photo : asse.fr