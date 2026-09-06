Avec un bon point pris en ouverture du championnat à l'extérieur, les joueurs de Sylvain Gibert devaient capitaliser sur ce match nul. Un résultat positif aurait forcément permis de bonifier le nul obtenu en Corse contre Gallia Lucciana. La réserve de l'ASSE affrontait le FC Riviera à l'Etrat. Résumé de la rencontre jouée à 15h.

Sylvain Gibert s'est montré satisfait sur le site officiel du club après le bon point pris en terres corses du week-end dernier (0-0) : "C’est un bon point de pris. Je tire mon chapeau aux deux équipes qui ont du jouer sous une chaleur que j'ai rarement connu. Les Corses eux-mêmes n’étaient pas habitués à ça. Je veux aussi signaler la performance de notre gardien (Lucas Lavalée), qui nous a soulagé sur plusieurs situations et qui a notamment signé un arrêt de grande classe.

On peut avoir un petit regret sur la toute dernière situation, où l'on négocie mal un contre en supériorité numérique. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Ce qu’il faut retenir aujourd’hui c’est l’état d’esprit montré par tout le groupe. Les garçons ont montré qu'ils formaient une vraie équipe, qui ne voulait pas prendre de but et qui voulait faire des choses ensemble. Bien sur on doit améliorer le contenu, mais si on garde cet état d'esprit tout au long de la saison, ce sera une bonne base."

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La compo de l'ASSE

XI de départ : Ndiaye - Teillol, Lamba, Kasia, Lengue - Baalal, Sissoko, Moulin, El Jamali - Sonko, Reynaud.

Sont entrés en jeu : Ben Tiba, Cheikh, Depalle, Gueye.

Résumé de la rencontre

Dès le coup d’envoi, les Verts affichent leurs intentions offensives. Lancé en profondeur, le néo-Vert Lamine Sonko est le premier à se mettre en évidence, mais sa tentative passe de peu à côté du cadre (2e). Une première alerte qui met la défense de Riviera sous pression. Les Sudistes parviennent néanmoins à se montrer dangereux à leur tour, notamment en s’infiltrant par moments dans la surface stéphanoise. À la fin du premier quart d’heure, ils sont même tout près de profiter d’un ballon relâché. Quelques minutes plus tard, Noah Moulin frôle à son tour l’ouverture du score (22e). Bien servi par Nadir El Jamali, Lamine Sonko se procure ensuite une nouvelle occasion, mais l’attaquant perd son duel face au gardien adverse (35e).

Après une première période particulièrement fermée, le scénario ne change guère au retour des vestiaires. Les deux équipes peinent à se créer de véritables situations et il faut attendre le dernier quart d’heure pour voir le match s’animer. À la 77e minute, une occasion visiteuse oblige Mamour Ndiaye à s’employer pour préserver sa cage inviolée.

Une barre qui aurait pu tout changer

Sous la chaleur stéphanoise, les organismes commencent à souffrir, mais le rythme s’intensifie dans les dernières minutes. Sur corner, les Verts passent tout près de trouver la faille (82e), avant que Lamine Sonko ne manque à nouveau de peu le cadre sur un centre de Tom Teillol (84e). Plus débridée, la fin de rencontre offre encore quelques frissons. Dans les ultimes instants, Lamine Sonko voit notamment sa tête s’écraser sur la barre transversale.

Malgré cette nette montée en intensité dans le dernier quart d’heure et plusieurs occasions de part et d’autre, aucune équipe ne parvient finalement à faire la différence. Les deux formations se quittent donc sur un score nul et vierge : 0-0.

Le prochain match se jouera dans 2 semaines, les verts se déplaceront à Berre l'Etang proche de Marseille, actuel leader du championnat. Une rencontre qui se jouera le samedi à 18h en terres sudistes.

Crédit photo : asse.fr