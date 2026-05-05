Les U19 de l’ASSE ont fait preuve d’un mental solide pour s’imposer face au Gazélec (4-2). Dans un match longtemps indécis, les Verts ont su faire la différence en fin de rencontre. Voici les buts de la rencontre ci-dessous.

En difficulté au classement dans cette poule D, les jeunes de Frédéric Dugand n’avaient pas le droit à l’erreur. Neuvièmes avant le coup d’envoi, ils recevaient une formation du Gazélec légèrement mieux classée, mais à portée avec seulement deux points d’écart.

Dès les premières minutes, le ton est donné. Aucun round d’observation. Le combat fait rage au milieu de terrain, avec une intensité élevée. Les Corses prennent d’abord l’ascendant dans l’impact, mais les Stéphanois vont rapidement trouver la solution sur les côtés.

C’est Vibert qui débloque la situation. Bien servi, il déclenche une frappe du gauche qui surprend le gardien adverse (1-0, 18e). Dans la foulée, les Verts enfoncent le clou. Konté réalise un geste spectaculaire avec une Madjer parfaitement exécutée pour faire le break (2-0, 20e).

Mais l’ASSE retombe dans ses travers. Un relâchement à la demi-heure permet au Gazélec de revenir dans la partie (2-1, 30e).

Une fin de match complètement folle pour les U19 de l’ASSE

Au retour des vestiaires, le rythme baisse légèrement. Les deux équipes cherchent avant tout à sécuriser leur assise défensive. Les espaces se réduisent et les occasions se font plus rares.

La tension monte au fil des minutes. À dix minutes du terme, tout bascule. Yvars pense offrir la victoire aux siens, mais sa tentative s’écrase sur le poteau. Dans la foulée, le Gazélec égalise contre le cours du jeu (2-2, 80e).

Mais les jeunes Verts n’abdiquent pas. Bien au contraire.

Yvars, particulièrement en vue, va prendre ses responsabilités. D’abord en remportant son face-à-face avec le gardien pour redonner l’avantage à l’ASSE (3-2, 84e). Puis en concluant une nouvelle action avec sang-froid pour s’offrir un doublé et sceller définitivement le match (4-2, 86e).

Une réaction pleine de caractère qui permet aux Stéphanois de s’imposer pour leur dernier match à domicile de la saison. Prochaine étape : un déplacement sur la pelouse de Nice.