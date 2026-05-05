Après la soirée noire de Rodez, le groupe stéphanois a repris le chemin de l'entraînement ce mardi. Et les signaux sont encourageants. Le Cardinal a rejoint partiellement le groupe, Davitashvili et Moueffek sont de retour — même si leur participation à ASSE-Amiens de ce samedi reste à confirmer.

Julien Le Cardinal de retour dans le groupe de l'ASSE

C'était l'une des grandes attentes de cette semaine décisive. Julien Le Cardinal a rejoint partiellement le groupe ce mardi, et ce n'est pas anodin. Avant le déplacement à Rodez, le défenseur central avait lui-même ouvert la porte : «sauf contretemps, je devrais être opérationnel la semaine prochaine». Menagé sur certains exercices, il a pris part à d'autres exercices collectifs. Une gestion qui ressemble à un retour progressif pour samedi.

ASSE : Plusieurs retours espérés pour les Verts face à Amiens !

Son retour dans la charnière changerait structurellement le visage défensif de l'ASSE. Sérénité, lecture du jeu, relance propre : Le Cardinal apporte des garanties que peu de défenseurs du groupe peuvent offrir en ce moment. Après trois défaites consécutives et sept buts encaissés, Montanier en a cruellement besoin.

Davitashvili et Moueffek : retour en individuel, incertitude pour samedi

Autre bonne nouvelle de ce mardi : Zuriko Davitashvili et Aïmen Moueffek ont effectué leur retour à l'entraînement. Nuance importante toutefois — les deux joueurs ont travaillé uniquement en individuel avec un préparateur physique. Sur le chemin du retour, oui. Mais suffisamment tôt pour être disponibles samedi à Geoffroy-Guichard ? La question reste entière.

Ce qui est certain, c'est que leur retour transformerait considérablement le potentiel offensif et physique des Verts. Davitashvili est le joueur dont l'absence se fait le plus sentir dans la production stéphanoise. Sans lui, l'ASSE n'a inscrit qu'un seul but sur ses deux dernières sorties.

Pedro : optimisme prudent, examens en cours

L'autre grande interrogation de la semaine reste Kévin Pedro. Sorti à la 58e minute sur la pelouse de Paul Lignon sur une gêne aux adducteurs, le jeune stéphanois passait des examens en ce début de semaine. Selon les dernières informations, la possibilité de voir le joueur samedi n'est pas à exclure, le club veut voir l'évolution de la blessure pour prendre une décision sur sa présence. Son état reste incertain, et rien ne sera confirmé avant les prochains jours.

ASSE : Cinq jours pour rêver

Trois défaites, sept buts encaissés, un seul marqué. L'ASSE arrive dans la pire forme possible au moment le plus important de sa saison — mais elle est toujours troisième avec 57 points, toujours en vie. Samedi à guichets fermés face à un Amiens déjà relégué, tout peut encore basculer dans le bon sens. Les séances de cette semaine seront décisives. Les retours aussi.