La dernière journée de Ligue 2 tiendra toutes ses promesses. Sur de nombreuses pelouses, les enjeux sont multiples ! L'ASSE reçoit Amiens, un match décisif pour la montée. De son côté, Le Mans se déplace sur la pelouse de Bastia. D'un point de vue historique, ces deux rencontres ne tournent pas en faveur de Saint-Étienne et des Manceaux !

Bastia joue sa survie en Ligue 2, ce qui n'est plus le cas d'Amiens, déjà relégué en Ligue 3. L'ASSE est dans l'obligation de gagner, mais son historique face à Amiens n'est pas favorable. De son côté, Le Mans va devoir réussir une opération délicate ces dernières saisons à Furiani en s'imposant.

Le Mans n'a pas battu Bastia chez lui

Avec 6 victoires, 8 nuls et seulement 3 défaites, Le Mans est l'une des équipes qui brille le plus à l'extérieur en Ligue 2. Seul le Red Star (9 victoires, 3 nuls et 5 défaites) a un bilan plus favorable. L'équipe de Patrick Videira espère bien pouvoir s'appuyer sur cette dynamique pour officialiser sa montée en Ligue 1. Promu cette saison, Le Mans réalise une saison remarquable en Ligue 2. Une victoire à Bastia acterait définitivement la montée en Ligue 1 aux dépens de l'ASSE.

Mais Bastia est une équipe qui ne lâche rien. Les Stéphanois l'ont bien vu il y a deux semaines lorsqu'ils se sont inclinés 2-0. Cela fait plusieurs années que Le Mans ne s'est pas déplacé à Furiani. Il faut remonter au 08 février 2021, c'était en National. Lors de cette saison, les Corses avaient officialisé leur remontée en Ligue 2. Ils s'étaient d'ailleurs imposés 1-0 face au Mans. En 2018, Bastia avait également performé (2-1), lors d'un match de Coupe de France. En 2011, Bastia avait battu Le Mans 2-1 en Ligue 2. Enfin, en 2004, le score était de 0-0. Sur les 22 dernières années, les confrontations ont été certes peu nombreuses, mais Le Mans, sans s'incliner lourdement, n'a jamais trouvé la solution pour ramener ne serait-ce qu'un point.

L'ASSE impuissante contre Amiens, en Ligue 1 et Ligue 2

Malheureusement, l'ASSE n'est guère plus en réussite contre Amiens... Lors de la réception des Amiénois en janvier 2024, le score était de 0-1... L'équipe d'Olivier Dall'Oglio avait été impuissante, avant de réaliser une folle seconde partie de saison lui permettant de revenir en Ligue 1. Le 11 mars 2023, la rencontre s'était soldée par un match nul 1-1, avec un buteur nommé Niels Nkounkou. Les deux équipes étaient à ce moment-là en Ligue 2.

Les confrontations précédentes se sont déroulées en Ligue 1. Le 27 janvier 2019, les deux équipes s'étaient quittées sur un score de 2-2. Wahbi Khazri avait marqué le premier but stéphanois. Le second était un CSC signé Dibassy. En septembre 2018, c'était un autre match nul, 0-0. Il faut donc remonter à 2017 pour voir une victoire de l'ASSE à domicile ! C'était un 3-0, avec une réalisation de Jonathan Bamba et un doublé signé Bryan Dabo.

Les Verts devront faire comme en 2017 et espérer un faux pas du Mans pour retrouver la Ligue 1 de manière directe.