La lutte pour la montée en Ligue 2 entre dans sa dernière ligne droite. À huit journées de la fin du championnat, plusieurs équipes tentent encore de suivre le rythme imposé par Troyes et l’ASSE. Parmi elles, Le Mans, actuellement troisième du classement, qui garde l’ambition d’aller chercher les équipes de tête… sans vouloir s’emballer.

En conférence de presse avant le déplacement à Nancy, l’entraîneur manceau Patrick Videira a reconnu que la saison basculait désormais dans une phase décisive. « Oui, on est clairement sur la dernière ligne droite. Il reste huit matchs importants à jouer. » Une réalité qui concerne directement les Stéphanois, installés à la deuxième place du classement et qui restent la référence à suivre pour les poursuivants.

Même si Videira refuse de parler ouvertement de montée, le message est clair : Le Mans garde l’ambition de remonter au classement. « Il y a des équipes devant nous. On a aussi l’ambition d’aller les chercher, même si certains pensent qu’elles sont loin. »

Ces équipes, ce sont principalement Troyes et l’ASSE, qui occupent actuellement les deux premières places. Mais pour l’entraîneur manceau, il est encore trop tôt pour se projeter. « On fera les comptes à la 34e journée. » Un discours prudent qui contraste avec l’enthousiasme qui entoure la saison mancelle.

Une pression qui reste forte derrière

Si Le Mans regarde vers le haut, le club doit également surveiller ce qui se passe derrière lui. Plusieurs équipes restent en embuscade dans la course aux barrages. Patrick Videira en est parfaitement conscient. « On a envie d’aller plus haut, mais il faut aussi faire attention à ce qui se passe derrière nous. » Dans ce contexte, chaque match devient capital. Et celui à Nancy ne fera pas exception.

Le coach manceau se méfie particulièrement des équipes en lutte pour le maintien. Nancy, adversaire du week-end, se bat pour sa survie en Ligue 2. « Quand tu joues avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c’est très dur. Ce sont des matchs compliqués. » Un scénario qui pourrait se répéter pour plusieurs équipes du haut de tableau, dont l’ASSE, qui affrontera également des adversaires en difficulté dans les prochaines semaines. Ces formations adoptent souvent des blocs bas et rendent les rencontres plus fermées, ce qui complique la tâche des équipes qui jouent la montée.

L’humilité comme ligne directrice pour Le Mans

Malgré la bonne position de son équipe, Patrick Videira refuse toute forme d’euphorie. Le technicien préfère insister sur l’importance de rester concentré sur le présent. « Les supporters et les journalistes ont le droit de rêver. Mais nous, on n’est pas là pour rêver. Nous devons démontrer sur le terrain. » Un discours mesuré alors que la course à la montée reste très ouverte.

Si les Verts continuent sur leur dynamique actuelle, ils pourraient conserver une longueur d’avance dans ce sprint final. Mais derrière eux, Le Mans garde l’espoir de rester dans le bon wagon jusqu’à la fin du championnat. Et dans une Ligue 2 réputée imprévisible, huit journées peuvent encore tout changer.