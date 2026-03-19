Passé par l’ASSE en 2012, Gelson Fernandes pourrait franchir un cap majeur dans sa reconversion. Selon les informations de Romain Molina, l’ancien milieu stéphanois est poussé par la FIFA pour devenir secrétaire général de la CAF. Une nomination qui interroge autant qu’elle intrigue.

Gelson Fernandes n’a jamais été un joueur ordinaire. De City à l'ASSE, son parcours n'a pas été linéeaire. Et sa carrière post-football semble suivre la même trajectoire.

Aujourd’hui, l’ancien international suisse (48 sélections) est au cœur d’un jeu d’influence à l’échelle du football africain. D’après Romain Molina, la FIFA pousserait en coulisses pour le placer au poste stratégique de secrétaire général de la CAF.

Un ancien de l’ASSE au parcours riche

Avant d’en arriver là, Gelson Fernandes s’est construit une carrière respectable. Formé en Suisse, il s’impose rapidement comme un milieu défensif fiable avec des hauts et des bas. Sa trajectoire le mène dans plusieurs championnats européens : Manchester City, Saint-Étienne, l’Udinese ou encore le Sporting. Son passage à l’ASSE reste bref. Il dispute 38 matchs sous le maillot vert, dont 33 comme titulaire. Un exercice abouti, dans un collectif qui sera relativement fiable sans percer l'écran. Un joueur de devoir, apprécié pour son impact et sa générosité.

Gelson Fernandes : Une reconversion rapide dans les hautes sphères

À la fin de sa carrière, Fernandes ne s’éloigne pas du football. Très vite, il intègre le FC Sion dans son pays natal. Vice-Président du club suisse, il quitte ses fonction pour se diriger vers... la FIFA. Aujourd’hui, il occupe un poste important : directeur adjoint des associations membres. Un rôle stratégique, au cœur des relations avec les fédérations. Une position qui lui donne du poids… et de l’influence. Et c’est précisément ce qui explique sa présence dans les discussions pour la CAF.

Une nomination poussée par la FIFA ?

Selon Romain Molina, la FIFA verrait d’un bon œil son arrivée à la CAF pour remplacer Véron Mosengo-Omba, lui-même issu de Zurich. Mais rien n’est encore joué.

Gelson Fernandes serait en concurrence avec Samson Adamu, actuel directeur des compétitions de la CAF. Favori initial, ce dernier ne ferait pas l’unanimité, notamment auprès de certaines fédérations nord-africaines. Un duel en coulisses, révélateur des tensions internes selon Romain Molina.

Gelson Fernandes : Une candidature qui divise

Si le profil de Gelson Fernandes coche certaines cases, sa possible nomination ne fait pas consensus. Toujours selon Molina, plusieurs dossiers gérés par l’ancien Stéphanois posent question :

Soutien à des dirigeants impliqués dans des affaires judiciaires

Ingérences supposées dans certains processus électoraux

Gestion contestée de dossiers en Afrique

Des éléments qui alimentent les critiques. Dans ce contexte, son arrivée à la CAF pourrait être perçue comme une nouvelle démonstration de l’influence de la FIFA sur les instances africaines.

Un tournant pour Fernandes… et la CAF

Ce dossier dépasse le simple cas individuel. Pour Gelson Fernandes, il s’agirait d’une promotion majeure. Pour la CAF, d’un choix politique fort. Gelson Fernandes est Suisse. Pas africain. Les débats en coulisses montrent que rien n’est encore acté.

Source : Romain Molina

Parcours de Gelson Fernandes

FC Sion (formation → 2007)

(formation → 2007) Manchester City (2007-2009)

(2007-2009) AS Saint-Étienne (2009-2010 puis 2011-2012)

(2009-2010 puis 2011-2012) Chievo Vérone (2010-2011)

(2010-2011) Leicester City (2011, prêt)

(2011, prêt) Udinese (2012)

(2012) ASSE (retour 2012-2013)

(retour 2012-2013) Sporting CP (2013-2014)

(2013-2014) SC Fribourg (2014-2017)

(2014-2017) Stade Rennais (2017-2018)

(2017-2018) Eintracht Francfort (2018-2020)

Fin de carrière en 2020