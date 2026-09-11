Cheikh Fall n’a pas oublié l’ASSE. Le milieu de terrain de Pau, formé dans le Forez, a évoqué les Verts en conférence de presse avant d’affronter Montpellier. Il suit toujours les résultats stéphanois et porte un regard très positif sur le début de saison du club.

Cheikh Fall a quitté l’ASSE à l’été 2025 pour rejoindre le Pau FC. Le milieu sénégalais poursuit désormais son aventure en Ligue 2 dans le Béarn. Avant la rencontre face à Montpellier, il s’est présenté en conférence de presse et n’a pas échappé aux questions sur son ancien club.

Le joueur de 22 ans garde forcément un lien particulier avec Saint-Étienne. Arrivé dans le Forez en provenance du Guédiawaye FC, il avait rapidement gravi les échelons avec les équipes de jeunes avant de signer son premier contrat professionnel en 2023. L'ASSE avait alors salué sa progression et son importance dans l'entrejeu de la réserve.

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Depuis son départ, Fall continue donc de garder un œil sur les performances des Verts. Et son constat est plutôt flatteur.

Cheikh Fall suit toujours les résultats de l’ASSE

Interrogé sur son ancien club, Cheikh Fall a reconnu suivre les résultats de l’ASSE, même s’il ne regarde pas toutes les rencontres.

« Je suis les matchs de Saint-Étienne mais pas tout le temps. Je regarde parce qu'il y a des amis qui jouent là-bas », a-t-il expliqué.

Le milieu de Pau garde donc un œil attentif sur les performances de ses anciens coéquipiers. Il a notamment remarqué le début de saison des hommes d'Ian Cathro.

« Oui j'ai vu leurs résultats, ils ont fait cinq victoires en cinq matchs, ils ont une bonne équipe », a souligné Fall.

Un départ parfait qui impressionne forcément l'ancien Vert. Le Sénégalais estime même que l'ASSE possède un effectif supérieur à celui de Montpellier, son prochain adversaire avec Pau.

« Quand on connait Saint-Etienne, c'est un club de Ligue 1 », a-t-il ajouté.

Une déclaration qui témoigne du regard toujours particulier que porte Fall sur le club stéphanois. Pour autant, l'ancien milieu de l'ASSE assure vouloir rester concentré sur son aventure paloise et sur ses propres objectifs.

Gadegbeku et Dodote, des retrouvailles avec Fall

Cheikh Fall a également été interrogé sur les deux jeunes Stéphanois désormais présents à Pau : Luan Gadegbeku et Axel Dodote. Les deux joueurs ont rejoint le club béarnais cet été sous la forme d'un prêt.

Une situation qui rappelle forcément des souvenirs à Fall. Lorsqu'il évoluait avec la réserve de l'ASSE, Gadegbeku et Dodote étaient encore avec les U19. Les trois joueurs avaient toutefois déjà eu l'occasion de partager quelques entraînements et matchs.

« Ça me fait plaisir de les retrouver ici. Quand je jouais là-bas en réserve, eux ils étaient en U19 et venaient des fois avec nous », a raconté le milieu palois.

Fall connaît donc bien les deux jeunes joueurs. Et son discours à leur sujet est particulièrement positif.

« Ce sont des bons joueurs Axel et Luan. Des jeunes joueurs qui écoutent quand tu leur dis des choses. Ça me fait plaisir de jouer avec eux encore », a-t-il confié.

Luan Gadegbeku et Axel Dodote peuvent ainsi compter sur un ancien de la maison verte dans leur nouvel environnement. Les deux joueurs ont été prêtés pour poursuivre leur developpement en Ligue 2.

Cheikh Fall, lui, continue son propre parcours loin du Forez. Mais son passage à Saint-Étienne reste bien présent. Et avant Pau-Montpellier, l'ancien Vert a clairement affiché son attachement au club qui lui a permis de découvrir le monde professionnel.