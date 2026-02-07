A huit journées de la fin du championnat, le classement de l'Arkema Première Ligue est très serré pour la course au maintien ! Parmi ces équipes, l'ASSE qui reste sur un match nul face au Havre. Les joueuses de Sébastien Joseph auront fort à faire ce week-end, à l'occasion du Derby face à l'OL Lyonnes, programmé ce dimanche à 15h, à Lyon.

Avec neuf points au compteur, l'ASSE est encore très loin d'avoir atteint son objectif de la saison, se maintenir. Afin de se faciliter la tâche, le club a décidé de se renforcer cet hiver. Ainsi, Moira Kelley, Kaylan Bradford-Williams et Tyler Isgrig ont rejoint le club ligérien. Maintenant, il faut désormais se concentrer sur la dernière ligne droite du championnat.

5 équipes se battent pour le maintien

Montpellier, l'ASSE, Lens, l'OM, et Le Havre se tiennent en seulement 5 points. 11 ème d'Arkema Première Ligue, les stéphanoises comptent au total neuf unitées. Les Vertes auront un adversaire redoutable ce week-end, puisque Lyon ne s'est jamais incliné cette saison. Les Rhodaniennes n'ont laissé que deux points en route. C'était lors du match contre le Paris FC le 18 janvier. La rencontre s'était terminée sur le score de 0-0.

Depuis quelques semaines, l'ASSE semble aller mieux. En effet, les stéphanoises produisent un jeu, plus convaincant, même s'il est toujours très difficile de trouver le chemin des filets. Avec seulement 8 buts insrits en 14 rencontre, l'ASSE a la pire attaque du championnat. Loin derrière la seconde moins bonne, Dijon avec 13 réalisations.

Sébastien Joseph a bien conscience de cette situation et espère bien pouvoir s'appuyer sur ces nouvelles recrues pour corriger cela.