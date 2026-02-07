Julien Laporte, défenseur du MHSC, s'est exprimé en conférence de presse ce vendredi. L'occasion d'aborder cet ASSE - Montpellier devant la presse. Extraits.

Julien Laporte, avant ASSE - MHSC : "Digérer, on n'a pas le choix. Le match de Sainté est demain. C'est la chance qu'on a, on peut tout de suite basculer sur un gros match à Sainté. Maintenant, c'est sûr que ça fait mal à la tête de prendre le but à 97e. On pensait qu'on allait aller au bout. Et puis, on n'a pas réussi à tenir. Forcément, ça fait mal. Après, c'est ce qui fait aussi la beauté du sport, c'est qu'il faut tout de suite basculer. On est reparti sur un autre match avec l'enjeu du championnat et tout ce qui va avec.

Face à Nice, on fait un bon match. On a propos" un bloc compact, capable de bien défendre et ensuite de pouvoir utiliser les ballons à la récupération. On aurait aimé avoir un peu plus de maîtrise, notamment sur la fin de match pour gérer les temps faibles qu'on a eu ou même physiquement, ça a été compliqué d'aller au bout. On n'a pas réussi."

Sommeil et récupération comme préoccupation

Julien Laporte, avant ASSE - MHSC : "Comment récupérer ? On essaye de bien dormir, même si ce n'est pas facile après les matchs. Surtout après un scénario comme ça. L'enjeu du sommeil après les matchs est important et on ne dort pas après les matchs.

Jusqu'à 3, 4, 5 heures du matin… Ce n'est pas pour ça que je sors. Je reste chez moi. Mais même chez moi, je n'arrive pas à dormir. Le temps que ça redescende. C'est un vrai enjeu. On a fait des choix en conséquence de rester après le match sur Nice pour pouvoir dormir le matin et repartir en début d'après-midi. Il y a un processus qui a été mis en place. On a fait bas de la récup. L'enjeu le plus important, c'est de ne même pas relâcher.

Il faut imposer au cerveau de rester en éveil, de rester en vigilance et d'enchaîner dès Samedi de la manière la plus fraîche possible."

Un manque de rigueur pour le MHSC

Julien Laporte, avant ASSE - MHSC : "Entre nous, on a discuté. Le regret qu'on peut avoir pendant et qu'on a pu soulever hier, c'est de ne pas tuer le match à 3-1. De ne pas être capable de garder le bloc un peu plus haut et de garder un peu plus de maîtrise et d'aller les inquiéter. Et le point le plus important pour moi, c'est qu'on prend deux buts sur CPA. On ne peut pas perdre sur deux coups de pied arrêtés comme ça, qui sont totalement évitables. On doit mieux défendre. Ce n'est pas une question de physique. Ce n'est pas une question de taille, de poids. C'est juste une question de rigueur et d'exigence. Mais c'est le défaut de nos qualités. On est jeunes."

La pression sur l'ASSE

Julien Laporte, avant ASSE - MHSC : "Match capital face à l'ASSE ? Ils le sont tous parce qu'il y a un lot de dix équipes qui n'ont pas beaucoup de points. Derrière nous, ce n'est pas loin non plus. Tous les matchs sont importants. Peu importe le résultat à Saint-Etienne, la saison ne sera pas finie. Mais c'est sûr que c'est un match important. On peut recoller. Il faut qu'on regarde ce qui se présente devant nous. C'est-à-dire juste le match de Saint-Etienne.

On sait que c'est déjà un très bon match à jouer dans une ambiance vraiment de Ligue 1, vraiment un beau stade. Contre une équipe qui a, je pense, beaucoup aussi à prouver à son public après la défaite contre Boulogne. J'ai envie de dire, la pression est plus sur eux que sur nous. Si on arrive à les gagner là-bas, ce sera un gros coup."

Laporte aime joué dans le Chaudron

Julien Laporte, avant ASSE - MHSC : "Eux, ils ont un nouveau coach, ils veulent faire une nouvelle dynamique. Même si je n'aime pas parler de l'adversaire, mais le match, il est d'autant plus capital pour eux que pour nous. Je le vois comme ça, en tout cas.

Oui forcément c'est un contexte mais se préparer j'ai envie de dire même pas parce que parce que On travaille et depuis tout petit, on a envie de jouer des matchs dans des stades comme ça. Dans des stades pleins, avec des Kops qui chantent.

Moi, pour vivre pas loin de Sainté, j'ai déjà été voir des matchs en tant que spectateur. J'ai été voir pas mal de matchs. C'est des stades où on a envie de jouer."

MHSC - ASSE, bien en tête côté montpelliérain

Julien Laporte, avant ASSE - MHSC : "Notre objectif, vraiment, c'est déjà de confirmer ce qu'on a fait sur nos dernières sorties, parce qu'elles sont cohérentes sous différents aspects.

Sur le match aller, j'avais trouvé que sur le match-là, il y avait quand même un différentiel de niveau. J'avais trouvé Sante un peu plus en maîtrise. Mais nous, on avait fait un très bon match. Mais je trouvais que Sante n'avait pas été à 100% de ses capacités sur ce match-là. Mais depuis, attention, on a évolué. Beaucoup de choses se sont passées. On a progressé en équipe aussi. On a aussi compris les exigences de la Ligue 2, que si on ne met pas d'investissement à 100%, c'est la base et on s'est fait sanctionner.

Je ne vais même pas revenir sur l'effet de match, parce qu'il y en avait eu aussi. Mais il faut qu'on l'ait en tête. C'est sûr que notre entame, elle sera importante, même pour nous, pour se remettre dedans. Après avoir joué 72 heures avant, il faudra qu'on soit tout de suite dynamique à l'échauffement pour être très vigilants sur l'entame de match."