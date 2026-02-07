Saint-Étienne reçoit Montpellier, ce samedi, pour la première de Philippe Montanier (J22 de Ligue 2). L'arbitre de la rencontre a été désigné et n'a jamais vraiment souri aux Verts, pour l'instant.

Alexandre Perreau Niel a été désigné pour diriger les débats face à Montpellier. Et ce choix pourrait légèrement pencher en faveur du MHSC. L'arbitre n'a encore jamais dirigé l'ASSE cette saison. En revanche, Montpellier l'a croisé lors de la 18ᵉ journée, lorsque le MHSC s'inclinait face à Dunkerque (3-1).

À ce jour, jamais les Verts ne se sont imposés lorsqu'il officiait (deux nuls, deux défaites). Pourtant, la dernière opposition sous ses ordres pourrait inspirer un brin d'optimisme. Le 30 décembre 2022 face à Caen, les Stéphanois parvenaient à arracher un point inespéré grâce à un but de Charbonnier, parfaitement servi par Lobry au point de penalty. Bon derniers de Ligue 2, cette opposition mettait un terme à une série de quatre défaites consécutives.

Les statistiques d'Alexandre Perreau Niel en Ligue 2 cette saison :

7 matchs dirigés

25 cartons jaunes distribués

1 carton rouge distribué

0 pénalty

Les arbitres de la J22 de Ligue 2

Stade de Reims - SC Bastia

Arbitre centre : Ahmed Taleb

Arbitre assistant 1 : Gaetan Korbas

Arbitre assistant 2 : Loris Leporati

USL Dunkerque - EA Guingamp

Arbitre centre : Benoit Millot

Arbitre assistant 1 : Bastien Courbet

Arbitre assistant 2 : Gilles Lang Kaercher

Red Star FC - Pau FC

Arbitre centre : Mikael Lesage

Arbitre assistant 1 : Elodie Coppola

Arbitre assistant 2 : Christopher Spadafora

FC Annecy - Grenoble Foot 38

Arbitre centre : Geoffrey Kubler

Arbitre assistant 1 : Julien Haulbert

Arbitre assistant 2 : Frédéric Hébrard

Boulogne-sur-Mer - Rodez AF

Arbitre centre : Aurélien Petit

Arbitre assistant 1 : Nicolas Rodrigues

Arbitre assistant 2 : Gaetan Damy

Le Mans FC - Laval MFC

Arbitre centre : Remi Landry

Arbitre assistant 1 : Jean Paul Neves Gouveia

Arbitre assistant 2 : Matthieu Bonnetin

ASNL Nancy - ESTAC

Arbitre centre : Pierre Gaillouste

Arbitre assistant 1 : Laurent Coniglio

Arbitre assistant 2 : Camille Soriano

AS Saint-Étienne - Montpellier HSC

Arbitre centre : Alexandre Perreau Niel

Arbitre assistant 1 : Yann Thenard

Arbitre assistant 2 : Sébastien Lemaire