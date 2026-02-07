Saint-Étienne reçoit Montpellier, ce samedi, pour la première de Philippe Montanier (J22 de Ligue 2). L'arbitre de la rencontre a été désigné et n'a jamais vraiment souri aux Verts, pour l'instant.
Alexandre Perreau Niel a été désigné pour diriger les débats face à Montpellier. Et ce choix pourrait légèrement pencher en faveur du MHSC. L'arbitre n'a encore jamais dirigé l'ASSE cette saison. En revanche, Montpellier l'a croisé lors de la 18ᵉ journée, lorsque le MHSC s'inclinait face à Dunkerque (3-1).
À ce jour, jamais les Verts ne se sont imposés lorsqu'il officiait (deux nuls, deux défaites). Pourtant, la dernière opposition sous ses ordres pourrait inspirer un brin d'optimisme. Le 30 décembre 2022 face à Caen, les Stéphanois parvenaient à arracher un point inespéré grâce à un but de Charbonnier, parfaitement servi par Lobry au point de penalty. Bon derniers de Ligue 2, cette opposition mettait un terme à une série de quatre défaites consécutives.
Les statistiques d'Alexandre Perreau Niel en Ligue 2 cette saison :
- 7 matchs dirigés
- 25 cartons jaunes distribués
- 1 carton rouge distribué
- 0 pénalty
Les arbitres de la J22 de Ligue 2
Stade de Reims - SC Bastia
Arbitre centre : Ahmed Taleb
Arbitre assistant 1 : Gaetan Korbas
Arbitre assistant 2 : Loris Leporati
USL Dunkerque - EA Guingamp
Arbitre centre : Benoit Millot
Arbitre assistant 1 : Bastien Courbet
Arbitre assistant 2 : Gilles Lang Kaercher
Red Star FC - Pau FC
Arbitre centre : Mikael Lesage
Arbitre assistant 1 : Elodie Coppola
Arbitre assistant 2 : Christopher Spadafora
FC Annecy - Grenoble Foot 38
Arbitre centre : Geoffrey Kubler
Arbitre assistant 1 : Julien Haulbert
Arbitre assistant 2 : Frédéric Hébrard
Boulogne-sur-Mer - Rodez AF
Arbitre centre : Aurélien Petit
Arbitre assistant 1 : Nicolas Rodrigues
Arbitre assistant 2 : Gaetan Damy
Le Mans FC - Laval MFC
Arbitre centre : Remi Landry
Arbitre assistant 1 : Jean Paul Neves Gouveia
Arbitre assistant 2 : Matthieu Bonnetin
ASNL Nancy - ESTAC
Arbitre centre : Pierre Gaillouste
Arbitre assistant 1 : Laurent Coniglio
Arbitre assistant 2 : Camille Soriano
AS Saint-Étienne - Montpellier HSC
Arbitre centre : Alexandre Perreau Niel
Arbitre assistant 1 : Yann Thenard
Arbitre assistant 2 : Sébastien Lemaire