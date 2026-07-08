Le calendrier de la Coupe LFFP vient de tomber pour l'AS Saint-Étienne. Pour cette deuxième édition, les joueuses de Yannick Chandioux feront face à un format inédit au cours de leur saison de Seconde Ligue.

Le début de la saison sera chargé pour la section féminine stéphanoise. Quelques jours seulement après la révélation du championnat, la Ligue Féminine de Football Professionnel a officialisé les dates de la Coupe LFFP. Une compétition inaugurée l'an passé et qui change déjà de visage.

Coupe LFFP : une nouvelle formule calquée sur la Ligue des champions

La compétition abandonne son ancien système de phase de groupes pour se calquer sur le modèle de la Ligue des champions. Les 24 clubs engagés vont ainsi être réunis au sein d'une poule unique sous forme de mini-championnat. Durant ce premier tour de la Coupe LFFP, chaque équipe disputera quatre matchs (deux à domicile et deux à l'extérieur) répartis sur les cinq journées prévues au calendrier.

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À l'issue de cette première phase, les dix premiers du classement général de la Coupe LFFP s'affronteront lors de barrages déterminés par tirage au sort. Les clubs du top 5 auront l'avantage de recevoir pour cette rencontre. Les cinq formations qualifiées rejoindront en quarts de finale les trois clubs engagés en Ligue des champions : l’OL, le Paris FC et le PSG, qui sont exemptés de ce premier tour. Un nouveau point de règlement fait aussi son apparition : en cas de match nul, une séance de tirs au but offrira un point supplémentaire au vainqueur (qui glanera 2 points au total).

Le programme complet de la première phase

Le coup d'envoi de cette campagne de Coupe LFFP interviendra avant même la reprise de la Seconde Ligue. Les Stéphanoises débuteront par un gros morceau à l'extérieur avant de retrouver leur public.

Journée Date Match Lieu J2 Samedi 29 août 2026 RC Lens ou accédant - ASSE Stade à définir J3 Samedi 26 septembre 2026 ASSE - FC Nantes Stade Salif-Keïta J4 Mercredi 21 octobre 2026 ASSE - Le Mans FC Stade Salif-Keïta J5 Mercredi 9 décembre 2026 Le Havre AC - ASSE Stade du Havre

Note : L'ASSE est exempte lors de la première journée programmée le samedi 22 août 2026.

La phase finale et les quarts de finale se disputeront à partir du mercredi 17 février 2027. Les Vertes devront sortir le grand jeu lors de ces quatre rencontres pour espérer voir le printemps dans cette compétition.